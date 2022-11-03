HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 3 Kasım 2022 Perşembe

3 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 3 Kasım 2022 Perşembe

03.11.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtı 3 Kasım 2022 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi son depremler listesinin paylaşılması ile yanıt buldu. Geçtiğimiz gün saat 20.41'de Akdeniz açıklarında 4.7 şiddetinde gerçekleşen sarsıntı sonrası bugün bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler internette araştırma yapıyor. Peki, 3 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte 3 Kasım 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

3 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 3 Kasım 2022 Perşembe

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 3 Kasım 2022 Perşembe günü internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, 3 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 3 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

3 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.03 06:11:10 38.0068 27.1475 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.03 06:06:29 37.9937 27.1552 5.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.03 05:36:26 37.3700 36.1050 10.6 -.- 1.5 -.- KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.11.03 05:29:57 38.7097 30.5473 5.3 -.- 1.8 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.11.03 05:01:10 39.1352 43.6302 4.4 -.- 1.7 -.- GULLUCIMEN-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.11.03 03:24:49 37.8812 26.8898 7.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.03 03:06:01 37.9752 27.1215 4.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.03 02:43:48 38.3620 38.8950 2.2 -.- 1.9 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2022.11.03 02:32:39 36.3020 29.8300 30.7 -.- 2.1 -.- GOKCEYAZI-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.11.03 02:12:02 39.4365 29.0398 8.4 -.- 1.9 -.- GILMANLAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.11.03 01:41:54 39.5052 25.2212 8.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.03 01:26:53 37.8905 28.7437 9.0 -.- 1.4 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.11.03 01:14:46 39.5823 26.1507 7.1 -.- 1.5 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.11.03 00:47:52 37.3893 26.7942 7.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.11.03 00:32:41 36.3660 28.4635 62.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.03 00:16:36 38.8482 43.4767 9.7 -.- 1.6 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2022.11.03 00:08:55 39.3332 41.7853 19.9 -.- 1.5 -.- OVACEVIRME-HINIS (ERZURUM) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Benzin alıp kendisini yaktı, patlamayı duyan koştuKorkunç olay! Benzin alıp kendisini yaktı, patlamayı duyan koştu
Deniz Baykal iddialar sonrası suskunluğunu bozdu! CHP'den istifa edecek mi? Deniz Baykal iddialar sonrası suskunluğunu bozdu! CHP'den istifa edecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ettiği yeni video olay olduCumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ettiği yeni video olay oldu
Anahtar Kelimeler:
deprem son dakika Son depremler afad deprem mi oldu

En Çok Okunan Haberler

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

SON DAKİKA | Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

SON DAKİKA | Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Komşular arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Komşular arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Açıklama geldi

Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Alevli saç kesimi için oturduğu koltuktan haykırarak kalktı!

Alevli saç kesimi için oturduğu koltuktan haykırarak kalktı!

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.