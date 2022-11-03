3 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 3 Kasım 2022 Perşembe

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 3 Kasım 2022 Perşembe günü internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, 3 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 3 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

3 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.03 06:11:10 38.0068 27.1475 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.03 06:06:29 37.9937 27.1552 5.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.03 05:36:26 37.3700 36.1050 10.6 -.- 1.5 -.- KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.11.03 05:29:57 38.7097 30.5473 5.3 -.- 1.8 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.11.03 05:01:10 39.1352 43.6302 4.4 -.- 1.7 -.- GULLUCIMEN-MURADIYE (VAN) İlksel

2022.11.03 03:24:49 37.8812 26.8898 7.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.03 03:06:01 37.9752 27.1215 4.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.03 02:43:48 38.3620 38.8950 2.2 -.- 1.9 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel

2022.11.03 02:32:39 36.3020 29.8300 30.7 -.- 2.1 -.- GOKCEYAZI-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.11.03 02:12:02 39.4365 29.0398 8.4 -.- 1.9 -.- GILMANLAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2022.11.03 01:41:54 39.5052 25.2212 8.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.03 01:26:53 37.8905 28.7437 9.0 -.- 1.4 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2022.11.03 01:14:46 39.5823 26.1507 7.1 -.- 1.5 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2022.11.03 00:47:52 37.3893 26.7942 7.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.11.03 00:32:41 36.3660 28.4635 62.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.03 00:16:36 38.8482 43.4767 9.7 -.- 1.6 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel

2022.11.03 00:08:55 39.3332 41.7853 19.9 -.- 1.5 -.- OVACEVIRME-HINIS (ERZURUM) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



