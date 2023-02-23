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'3 saattir inceliyorum acaba havadaydı da...' Binanın görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı! Griye boyanmasını istemeyince...

23.02.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki bir bina, sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle tartışma yarattı. Görüntüleyen kişi, "3 saattir bu binayı inceliyorum. Acaba bu bina havadaydı da gri bina bunun altına mı getirildi?" demişti. O görüntülerin ardından 12 katlı binanın iş merkezi kısmının 2 ay önce griye boyandığı, apartmandakiler istemeyince diğer kısmının boyanmadığı, bu yüzden mimarisinde bir sorun var gibi göründüğü ortaya çıktı. Mimarisinde sorun olmadığı, iskan, ruhsat ve izinlerinin tam olduğu belirtildi.

'3 saattir inceliyorum acaba havadaydı da...' Binanın görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı! Griye boyanmasını istemeyince...

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen kentlerden bir tanesi de Adana oldu. Deprem felaketinin ardından yapıların depreme karşı güvenli olup olmadığı tartışmaları yaşanırken mimarisi ilginç olan ve riskli görünen binalar da sık sık gündem oluyor. Son olarak Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir bina da sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle tartışmaların odağına yerleşti. İşte o binayla ilgili söylenilenler ve o ilginç görüntünün gerekçesi olarak açıklananlar...

"3 SAATTİR BU BİNAYI İNCELİYORUM"

Hurmalı Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde üst kısmı sarı, alt kısmı gri binaya ait görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

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Binayı görüntüleyen kişinin "3 saattir bu binayı inceliyorum. Acaba bu bina, havadaydı da gri bina bunun altına mı getirildi? Yoksa bunu balon ile üzerine mi koydular? Yalnız bina çok güzel duruyor, harika olmuş" sözleri de videoda yer aldı.

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APARTMANDAKİLER İSTEMEYİNCE DİĞER KISMI GRİYE BOYANMAMIŞ

Yapımı 1999'da tamamlanan, ilk 6 katı iş merkezi, diğer 6 katı apartman olan binanın iş merkezi kısmının 2 ay önce griye boyandığı, apartmandakilerin istememesi üzerine diğer kısmının boyanmadığı belirtildi.

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Mimarisi tartışılan binaya ilişkin Türker İş Merkezi yönetimi açıklama yaptı. Açıklamada binanın mimarisinde sorun olmadığı, iskan, ruhsat ve izinlerinin tam olduğunu belirtildi.

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"ORTAYA ATILAN İDDİANIN GERÇEKLE ALAKASI YOK"

Türker İş Merkezi'nde 9 yıldır dükkan işleten Aydın Ercan da sosyal medyada videoyu gördüğünü, tepkilere ise çok şaşırdığını söyledi.

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Binanın 24 yıllık olduğunu belirten Ercan, "İşin aslı, bu binanın 2 ay önce boyanmış olması. Ortaya atılan iddianın manası gerçekle alakası da yok. Burada yıllardır esnafım. Boya için ücret toplandı. İş yerleri olarak üzerimize düşen ücreti verdik ve boyattık" dedi. (DHA)

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Adana Seyhan bina

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