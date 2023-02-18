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'Artçı depremleri normal deprem gibi hissediyoruz' Yapısıyla şaşkına çeviren bina çökme riskiyle karşı karşıya

18.02.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da yapısı dikkat çeken, giriş katındaki 5 kolon dışında diğer 3 katında kolon bulunmayan 45 yıllık bina da deprem felaketinde hasar gördü. Ev sahibi Emrullah Kızıltepe "Bu bina hepsi bul kolona bağlıdır, eğer bu kolon çökerse bina çöker" diyerek artçı depremleri bile normal deprem gibi hissettiklerini söyledi. Kızıltepe, yetkililerden müdahale etmelerini isteyerek, can güvenlikleri olmadığını belirtti.

'Artçı depremleri normal deprem gibi hissediyoruz' Yapısıyla şaşkına çeviren bina çökme riskiyle karşı karşıya

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde, altı dükkan olan 3 katlı bina da hasar gördü. Giriş katındaki 5 kolonun dışında diğer katlarında kolonu bulunmayan bina, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan binanın son katında oturan Emrullah Kızıltepe (28), herhangi bir can güvenliklerinin olmadığını ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.

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‘BİNANIN EN BÜYÜK DESTEĞİ ÖNDEKİ KOLON’

Binanın sadece giriş katında 5 kolon bulunduğunu, en büyük desteği de ön tarafındaki büyük kolondan aldığını belirten Kızıltepe, deprem anında yaşadığı anları anlattı. Kızıltepe, “Ben 4 senedir buradayım. 15 yıllık inşaatçıyım. Bu bina 45 yıllık. Bu binanın en büyük destek aldığı kolon, öndeki kolondur." ifadelerini kullandı.

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3 KATTA DA HİÇ KOLON YOK"

Kızıltepe "Bu bina, hepsi bu kolona bağlıdır. Eğer bu kolon çökerse, bina çöker. 3 katta da hiç kolon yok. Hiçbir sağlamlık yok. Deprem anında evdeydik. Ben bina çökecek sandım. Deprem anında kapıyı açtım merdivenlere baktım. Merdivenler öyle bir şekilde gidip geliyor ki, çok daha farklı şeyler yaşadık. Çocuğum kucağımdaydı, yere düştük. Dışarı kaçacak durumum bile olmadı. Yere düştüm oturdum. Ne yapacağımı bilemedim. Çok dehşet bir şeydi” dedi.

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"ARTÇI DEPREMLERİ NORMAL DEPREM GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Ev sahibi olduğunu, gidecek başka bir yerleri olmadığı için burada kaldıklarını ifade eden Kızıltepe, “Burada herhangi bir can güvenliğimiz yok. Yetkililerden müdahale etmesini, yardımcı olmalarını istiyorum. Birinci katta tuğlalar kırılmış. Bizim komşumuz kalıyor. Komşumuz da şu an burada değil ve korkuyor. Bize; ‘Eve gelmeye korkuyoruz’ diyor. Bizim de başka yerimiz olmadığı için eve geldik. Artçı depremler de olduğunda normal bir depremmiş gibi hissediyoruz” diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Diyarbakır bina

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