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  4. 3 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! Ekipler acı manzarayla karşılaştı

3 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! Ekipler acı manzarayla karşılaştı

31.10.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana geldi. Müstakil bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

3 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! Ekipler acı manzarayla karşılaştı

Yangın, sabah saatlerinde Helvacı köyü Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 222. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Alevler kontrol altına alındıktan sonra içeriye giren ekipler, C.A. ve N.A. çiftinin 3 yaşındaki oğlu Derman A.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Ali Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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