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3 yaşındaki kızını terlikle döverek öldürmüştü! Kan donduran vahşette yeni gelişme

10.01.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Şerife L. (36), 3 yaşındaki kızı Elif L.'yi, evde beslediği kedilerle oynadığı için terlikle döverek öldürdü. Adli Tıp tarafından hazırlanan rapor ile Şerife L.'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Raporda, sanığın zekasının normal olduğu; ancak dikkat bozukluğunun bulunduğu belirtildi. Raporda ayrıca, sanık Şerife L.'nin nörolojik muayenesindeki sonucun normal sınırlarda olduğu, ceza infaz koşullarında kalabileceği ifade edildi. İşte olayın detayları...

3 yaşındaki kızını terlikle döverek öldürmüştü! Kan donduran vahşette yeni gelişme

Şerife L., 2006- 2018 yılları arasında eğlence mekanında çalıştığı sırada tanışıp, ilişki yaşadığı M.G.'den (51) olan kızı Elif’i geçen yıl 21 Mart'ta evde beslediği kedilerle oynadığı için terlikle dövdü. Elif baygınlık geçirirken, Şerife L., annesi Asiye İ.'yi arayıp durumu anlattı. Eve gelen Asiye İ., kızıyla birlikte torununu hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Elif L., 6 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan anne Şerife L., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Şerife L. hakkında 'canavarca hisle beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'silahtan sayılan cisimle kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şerife L., iddianamede yer alan ifadesinde, kızı 1,5 yaşındayken dışkısıyla oynadığı için terlikle ellerine vurduğunu, 2 yaşındayken de kedinin tüyünü ağzına aldığı için yine terlikle ellerine vurduğunu, bunun dışında kızını darbetmediğini ileri sürdü.

'CEZAİ SORUMLULUĞU TAM'

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Şerife L. hakkında cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için sağlık raporu talep etti. Ankara Şehir Hastanesi Adli Tıp Kliniği’nce hazırlanan rapor dosyaya girdi. Raporda, sanığın zekasının normal olduğu; ancak dikkat bozukluğunun bulunduğu belirtilerek, "Stresle ve kişilik sorunlarıyla baş etmede güçlük raporlandı. Hastanın cezai tehiri gerektirecek ruhsal hastalığı yoktur. Suçu işlediği sırada kişinin, şuur ve harekat becerisini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadı. Sanığın bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kanaati oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.

Raporda ayrıca, sanık Şerife L.'nin nörolojik muayenesindeki sonucun normal sınırlarda olduğu belirtilerek, "Hasta, hayatını yalnız iademe ettirebilir. Epilepsi hastalığı nedeniyle ceza infaz koşullarında kalabilir; ancak hastanın hastalığının sürekliliğine, kontrollerle karar verilebilir. Bu nedenle 3 ayda bir nöroloji epilepsi poliklinik kontrolü uygun olur" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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