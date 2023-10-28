3 yaşındaki Leylanur minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti! Yakınları sürücüye saldırdı... Sürücü kalp krizi geçirdi! Korkunç kaza kamerada

Kaza dün akşam 17.30'da Avcılar Yeşilkent Mahallesi 105. sokakta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Leylanur Doğan, C.U.'nun idaresindeki minibüsün altında kaldı. Bir süre minibüsün altında sürüklenen Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇOCUĞUN YAKINLARI ŞOFÖRE SALDIRDI! ŞOFÖR KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından küçük çocuğun yakınları servis şoförüne saldırdı. Kalp krizi geçiren C.U. hastaneye kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden Doğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SÜRÜCÜ TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Doğan'ın oynadığı sırada sokağa giren minibüsün altında kaldığı, durumu fark edenlerin olay yerine koşuşturduğu anlar yer aldı. Kazayı yapan sürücü C.U. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri devam ediyor. (DHA)







