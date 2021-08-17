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3 yıl ömür biçilmişti! RASAT, 10. yılını devirdi

17.08.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de tasarlanıp üretilen ve tasarım ömrü 3 yıl olarak planlanan ilk milli gözlem uydusu RASAT, yörüngede 10’uncu yılını devirdi.

3 yıl ömür biçilmişti! RASAT, 10. yılını devirdi

RASAT, 10 yıl boyunca günde 4 kez Türkiye üzerinden geçti. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın Dünya’nın her yerinden 7.5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı çözünürlükte görüntü aldı. Yaklaşık 700 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapan RASAT’tan gelen görüntüler, TÜBİTAK UZAY’da bulunan yer istasyonuna indiriliyor.

İlk Milli Yer Gözlem Uydusu RASAT, TÜBİTAK UZAY tarafından üretildi. BİLSAT uydusundan sonra TÜBİTAK UZAY’ın ikinci uzaktan algılama uydusu olan RASAT’ın üretim sürecinde danışmanlık ya da dış destek alınmadı.

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RASAT’ta uçuş bilgisayarı, x-bant verici ve kızılötesi kamera gibi milli uydu ekipmanları bulunuyor. Bu bileşenler, 2012’de uzaya fırlatılan keşif uydusu GÖKTÜRK-2’de de kullanıldı. RASAT ile uzay alanında altyapı ve bilgi birimi oluşturma misyonunu başarıyla gerçekleştiren TÜBİTAK UZAY, bu görevini GÖKTÜRK-2 Uydusu ile daha da ileriye taşımış oldu.

İlk milli gözlem uydusu RASAT 3 yıl ömür biçilmesine rağmen 10. yılını devirdi

"BÖYLE BİR UYDUYA SAHİP OLMAKTAN BÜYÜK GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUZ"

TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten, Türk mühendisleri ve teknisyenlerinin gayretleriyle RASAT’ın tasarlanarak test edildiğini ve üretildiğini belirterek, “Tasarım ömrünü 3 yıl olarak planlamıştık. 10 yıldır başarıyla görevine devam ediyor. Dünyanın her noktasından kısıtlama olmaksızın görüntü alabilen böyle bir uyduya sahip olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

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(İHA)

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