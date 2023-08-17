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  4. 30 milyon TL değerinde! İç çamaşırından çıktı... Havalimanında hareketli anlar: Herkes şoke oldu

30 milyon TL değerinde! İç çamaşırından çıktı... Havalimanında hareketli anlar: Herkes şoke oldu

17.08.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Dubai'den İstanbul'a gelen İranlı bir kadın yolcunun iç çamaşırına ve ayakkabı tabanına gizlenmiş 30 milyon lira değerinde pırlanta ele geçirdi.

30 milyon TL değerinde! İç çamaşırından çıktı... Havalimanında hareketli anlar: Herkes şoke oldu

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri terminal içerisinde yaptığı risk analizinde Dubai'den İstanbul'a gelen İranlı bir kadın yolcunun hareketlerinden şüphelendi. Şüphe üzerine kadın yolcu gümrüklü alandan çıktıktan sonra polis ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada kadın yolcunun uçaktan inişi ve havalimanındaki hareketleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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BİR SÜRE TUVALETTE BEKLEDİ

Kaydedilen görüntüler kapsamında İranlı yolcu H.S.'nin uçaktan indikten sonra direkt tuvalete girdiği bir süre burada beklediği görüldü. Yolcu gümrüklü alandan çıktıktan sonra polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüphe üzerine durdurulan yolcunun valizlerinde yapılan aramalarda herhangi bir şeye rastlanılmadı. Kadın polis tarafından üst araması yapılan yolcunun iç çamaşırı ve ayakkabı tabanına gizlenmiş vaziyette ülkeye kaçak yolla sokulmak istenilen değişik boyutlarda ve ağırlıkta çok sayıda pırlanta ele geçirildi.

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SINIR DIŞI EDİLECEK

İç çamaşırı ve ayakkabı tabanında piyasa değeri 30 milyon lira olan pırlanta bulunan kadın yolcu, polis tarafından gözaltına alındı. Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen İran uyruklu yolcu buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)

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İstanbul Havalimanı pırlanta

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