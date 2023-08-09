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302 milyonda 1 şans gerçekleşti! ABD'de 'Mega Millions' piyangosu sahibini buldu: Dudak uçuklatan ikramiye...

09.08.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD tarihinin üçüncü büyük piyango ikramiyesi olan 1,58 milyar dolar değerindeki 'Mega Millions'ı Florida'da bir kişi kazandı. Mega Millions'ı kazanma oranı 302,6 milyonda 1.

302 milyonda 1 şans gerçekleşti! ABD'de 'Mega Millions' piyangosu sahibini buldu: Dudak uçuklatan ikramiye...

ABD'de bir kişi yaklaşık olarak 1,58 milyar dolar değerindeki ikramiyeyi kazandı. Bu ikramiye bedeliyle, ABD tarhinin en büyük üçüncü piyango ikramiyesi olarak tarihe not düşüldü.

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302,6 MİLYONDA 1 ŞANS...

Söz konusu büyük ödülün tutarı, şimdiye kadar yapılan 31 çekilişte kazanan olmadığı için aylardır kademeli olarak arttı.

Mega Millions'ı kazanma oranı 302,6 milyonda 1.

Büyük ikramiyenin kazananı, ödemenin 30 yıl boyunca yapılmasını kabul ederse söz konusu tutarın tamamına, toptan ödeme tercih etmesi durumunda ise 783,3 milyon dolara sahip olacak.

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ABD'nin 45 eyaletinde, başkent Washington'da ve Virjin Adaları'nda oynanan Mega Millions'ı en son 18 Nisan'da bir kişi kazanmıştı.

ABD tarihinde en büyük piyango ikramiyeleri, Kasım 2022'de 2,04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1,586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu. (AA)

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