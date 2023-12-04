HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. '31 Mart'ın ertesi sabahı Türkiye'de erken seçim konuşulur' AK Partili Metin Külünk'ten dikkat çeken sözler 'Daireleri kim alıyor, cep telefonlarını kaç kişi alabiliyor'

'31 Mart'ın ertesi sabahı Türkiye'de erken seçim konuşulur' AK Partili Metin Külünk'ten dikkat çeken sözler 'Daireleri kim alıyor, cep telefonlarını kaç kişi alabiliyor'

04.12.2023 15:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Metin Külünk çarpıcı açıklamalar yaptı. Külünk "Restoranlar dolu... Bir takım arkadaşlarımız seçimden önce yaptılar bu hatayı. Efendim şu kadar cep telefonu satılıyor, bu kadar daire satılıyor. Daireleri kim alıyor. Telefonları kaç kişi alabiliyor. Herkes Beşiktaş’ta sahilde yemek mi yiyebiliyor" ifadelerini kullandı. Külünk devamında "Geçim problemleri için adım atılmayıp üstüne ‘biz kimi koysak kazanır' üslubuyla hareket edilirse 31 Mart'ın ertesi sabahı erken seçim konuşulur" dedi.

'31 Mart'ın ertesi sabahı Türkiye'de erken seçim konuşulur' AK Partili Metin Külünk'ten dikkat çeken sözler 'Daireleri kim alıyor, cep telefonlarını kaç kişi alabiliyor'

Partiler yaklaşan yerel seçimler için seçim atmosferine iyiden iyiye girdi. Siyasilerden de seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalar geliyor. Son olarak AK Partili Metin Külünk katıldığı programda gündeme dair değerlendirmeler yaparken geçim sıkıntısıyla ve yerel seçimle alakalı dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DAİRELERİ KİM ALIYOR? CEP TELEFONLARINI KAÇ KİŞİ ALABİLİYOR?"

Külünk açıklamasında şu şekilde konuştu:

"Restoranlar dolu şimdi bizim bir takım arkadaşlarımız seçimden önce yaptılar bu hatayı. Efendim, şu kadar cep telefonu satılıyor, bu kadar daire satılıyor. Daireleri kim alıyor. Cep telefonlarını kaç kişi alabiliyor. Herkes Beşiktaş’ta sahilde yemek mi yiyebiliyor İstanbul’da… İstanbul’un çevresinde 10 milyonluk bir nüfus Beşiktaş ile eşit değil… Şişli’nin bir hattı ile, Üsküdar’ın bir hattı ile, Kadıköy’ün bir hattı ile eşit değil… Hatta Kartal’ın E-5’in üstü ile E-5’in altı denizin sahil… Birbiri ile eşit değil…"

m1

31 MART'IN ERTESİ 1 NİSAN SABAHI TÜRKİYE'DE ERKEN SEÇİM KONUŞULUR"

Seçimlere de değinen Külünk "Şimdi bunu görmeden özellikle son finansal sıkıntılı sürecin alana direkt baskı yaptığının ortaya çıkardığı yüzde 60’lık bana göre bu insanların geçimle ilgili problemlerini görüp bunlara yönelik adım atılmadığı zaman bir de üstüne üstlük açık yüreklilikle ifade edeyim adaylar sürecinde ‘biz kimi koysak kazanır, merkezden belirledik gönderiyoruz bunu seçin’ üslubu ile hareket edilirse 31 Mart’ın ertesi 1 Nisan sabahı Türkiye’de erken seçim konuşulur. Ve Cumhurbaşkanımız Beştepe’de rahat oturamaz." ifadelerini kullandı.

m3

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Prim' tartışmasına İmamoğlu da dahil oldu! Kayserispor'un görüntüleri çok konuşulmuştu... "Sayın Özhaseki işini yapsın"'Prim' tartışmasına İmamoğlu da dahil oldu! Kayserispor'un görüntüleri çok konuşulmuştu... "Sayın Özhaseki işini yapsın"
Ünlü fenomenin bir güzellik merkezi daha kurşunlandıÜnlü fenomenin bir güzellik merkezi daha kurşunlandı
Aşırı stres ve üzüntü bakın hangi hastalıklara yol açıyor!Aşırı stres ve üzüntü bakın hangi hastalıklara yol açıyor!
Anahtar Kelimeler:
Metin Külünk ak parti
En Çok Okunan Haberler
Yeni asgari ücrette sınırı çizen veri! Uyum yakalandı, o rakam artık sürpriz değil

Yeni asgari ücrette sınırı çizen veri! Uyum yakalandı, o rakam artık sürpriz değil

20 ton limonu dere yatağına dökmüşlerdi! O görüntüler harekete geçirdi

20 ton limonu dere yatağına dökmüşlerdi! O görüntüler harekete geçirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.