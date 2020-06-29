Hamilelikte 32. Hafta : 32 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim birlikte çok fazla yol kat ettik. Artık beni kucağına almana çok az kaldı. Yavaş yavaş kendini doğuma hazırlamaya başlayabilirsin. 32 haftalık gebelik kaç aylık olur sorusunu soracağını biliyorum. Bu haftadan itibaren 8. ayına başladın diyebilirim. Ben şu anda bir hindistan cevizi büyüklüğündeyim ve burada iyice sıkışmaya başladım haberin olsun. Gebelikte Bebeğinizin 32. Hafta Gelişimi Tenim şeffaf sayılmaz artık çünkü yağ depolamaya başladım ve hızla kilo almaya devam ediyorum. Ama cildim hala pürüzsüz ve yumuşacık. Bu haftadan itibaren uyku ve uyanıklık döngüsüne kesin olarak sahip olsam da vaktimin çoğunu uyuyarak geçiriyorum. Çünkü biliyorsun ki burada yapacak çok fazla şey yok. Ayrıca sana güzel bir bilgi daha vereyim. 32 ile 36 hafta arasındaki bebeklerde rüya görme kabiliyeti gelişmiş oluyor. Yani aynı seninki gibi bir uyku düzenine sahibim ben de. Şaşırdın değil mi? Belki de rüyamda seni görüyorumdur. Vücudumu saran tüy tabakası yani lanugo artık kaybolmaya başlıyor. Ama doğumumdan sonra hala vücudumun bazı bölgelerinde bir miktar tüy görebilirsin.

Artık doğumum için hazırlık hareketlerine başladım. Tam da şu anda 32 haftalık bebek yaşar mı diye düşündüğünü duyar gibiyim. Evet, eğer şimdi erken doğum gerçekleşse bile hayati bir risk olmadan yaşayabilirim. Bunu duymak seni biraz daha rahatlatmıştır umarım. Artık sadece son dokunuşları yapıyoruz. Beni dış dünyaya hazırlayacak aşamalar kaldı geriye. Hızlı bir şekilde kilo almaya devam ediyorum. Üreme sistemim gelişimine devam ediyor ve eğer bir kızsam klitorisim belirginleşti. Beynim eskisine oranla çok gelişti anneciğim ve beyinde kanama gibi bir risk artık yok denecek kadar az. 32 Haftalık Bebek Hareketleri Büyüdüğüm için artık karnın bana dar gelmeye başladı. Hala eskisi kadar hareket ediyorum ve tekme atabiliyorum. Ama yerim daraldığı için sen bu hareketleri daha az hissedebilirsin. Son bir ay hemencecik geçsin ve beni kollarına al lütfen, çünkü burada sıkılmaya başladım. Eğer hareketlerim sana azalmış gibi geldiyse, yere otur ve sakinleş. Sonra da benim hareketlerimi ne sıklıkta hissettiğini bir kağıda not al. 2 saat içerisinde 10 defadan az hissettiysen bu durumu doktorumuza danışabilirsin.

Hamileliğin 32. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Evet sana daha da büyüdüğümü ve bir Hindistan cevizi büyüklüğüne ulaştığımı söyleyince hemen aklında soru işaretleri oluştu değil mi? 32 haftalık gebelikte bebeğin boyu ne olur? Ya da 32 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ne kadardır? Gibi… Bir an evvel bana kavuşmak ve sağlıklı olup olmadığımı anlayabilmek için bu soruların cevaplarını çok merak ettiğini biliyorum. Boyum şu anda 40 ile 45 santimetre arasında, kilom ise 1 kg 750 gram civarında. Gördün mü koca bir bebek oldum ben! 32 Haftalık Gebelik Görüntüsü Doğumuma hazırlandığım için şu an pozisyonum değişti. Kontrole gittiğin zaman beni baş aşağı duruyor olarak görebilirsin belki. Henüz bu pozisyona geçmediysem de telaşlanma kısa zaman sonra bu da olacak. Gebeliğin 32. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Bu haftadan itibaren doktor ziyaretlerimiz biraz daha artacak anneciğim. Daha önce 3 veya 4 haftada bir giderken şimdi iki haftada bir veya doktorumuzun belirlemesine göre her hafta da gidebilirsin. Şu an uterusunun tepe noktasından pelvik kemiğine kadar olan ölçün 32 santimetre civarında, göbek deliğinden uterusun tepe noktasına kadarki ölçün ise 12 santimetre civarında. Ayrıca göbek deliğinin de hafifçe dışarı çıkık şekilde olduğunu görebilirsin. Bu da normal bir durum.

Duygu durumunda değişiklikler olabilir. Benim gelişim yakın olduğu için hem sevinç hem de heyecan duyduğunu biliyorum. Ben de en az senin kadar heyecanlıyım anneciğim. Heyecanın yanında korku ve gerginlik de hissediyor olabilirsin. Doğumun nasıl olacağına ve kolay geçip geçmeyeceğine dair tedirginliklerin olabilir. Hepsi normal şeyler. Ama kendini rahat bırakır ve endişelenmezsen emin ol her şey daha kolay olacak. Hem senin korkup endişelenmen bana da zarar verebilir. Eğer sormak istediğin ve aklına takılan şeyler varsa doktorumuzla konuşmaktan çekinmemelisin. 32. Hafta Hamilelik Belirtileri Bu haftadan itibaren göğüs uçlarının daha koyu renkte olduğunu görebilirsin. Bunun nedeni tam olarak bilinmese de ben doğduğum zaman, sen beni emzirirken göğüs ucunu daha kolay fark edebilmem için olduğu düşünülüyor. Ayrıca göğüslerin iyice büyüdü ve muhtemelen benim ilk günlerde yiyeceğim kolostrum adlı sıvıyı üretmeye başladı. Bu yüzden bu aralar buna benzer sızıntılar olabilir. Sutyeninde görürsen eğer şaşırma. İçinde bulunduğumuz 3. trimesterde bacak krampların olabilir. Genelde geceleri olur ve oldukça canını sıkabilir. Bunun için üzgünüm, keşke hiç zorluk yaşamasan. Kaslarına masaj yapman belki seni biraz rahatlatabilir. Bol su içmen de krampların olmasını önleyebilir.

Vajinal akıntıların da biraz artacaktır. Bunun sebebi doğum kanalını enfeksiyonlardan korumak. Akıntının rengi genelde beyaz, sarı ya da biraz daha koyu renkli olabilir. Yapısı ise kişiden kişiye değişebilir. Ancak kötü kokulu, yeşil ya da kahverengi renkteyse bir enfeksiyon durumu olabilir. Bunların dışında akıntı çok suluysa ve yoğunsa, kan pıhtısı gördüysen, ateşin ve ağrın varsa ya da akıntıyla beraber kaşıntı ve kızarıklık mevcutsa hemen doktorumuza haber vermen gerek anneciğim. Nefes darlığı yaşayabilirsin çünkü rahmin iyice ciğerlerini sıkıştırmaya başladı. Ama endişelenme ben yeterince oksijene sahibim. Bazı nefes egzersizleri ya da gebelik yogası yapman senin için iyi olabilir. Daha Sağlıklı Bir Gebelik İçin Olmazsa Olmaz: Gebelik Sürecinde Yapılması Gereken Egzersizler Bu belirtiler dışında ara ara mide ekşimesi, yanması, sırt ağrısı ve kabızlık da olabilir. Mide Ekşimesi ile Alakalı Daha Detaylı Bilgilere İhtiyacınız Olabilir: Gebelikte Mide Ekşimesi Neden Olur? Nasıl Geçer? 32 haftalık gebelikte kasılmalar da artar. Mesela bu aralar daha fazla Braxton Hicks kasılmaları hissediyor olabilirsin. Ancak bunlar gerçek doğum kasılmaları değil.

Braxton Hicks Kasılmaları Nedir? Braxton Hicks kasılmaları gerçek doğum kasılmaları değil anneciğim. “Hazırlık ya da uygulama kasılmaları” olarak biliniyor daha çok. Vücudun doğuma hazırlanıyor ve kaslarını esnetiyor yani. Bu kasılmalar daha çok son aylarda görülüyor ve sık sık doğum kasılmaları ile karıştırılıyormuş. Bunu, rahminin üst kısmından başlayarak aşağılara doğru yayılan bir gerilme şeklinde hissedebilirsin. Ancak bu kasılmalar düzenli bir şekilde gerçekleşmez ve şiddeti de artmaz. Uzunluğu 15 saniye ile 1 dakika arasında değişebilir. Bunları hissettiğin zaman 3-4 bardak su içebilirsin, çünkü bu kasılmalar susuz kaldığın zamanlarda daha çok olabilirmiş. Gebeliğin 32. Haftasında Beslenme Hamileliğinin bu döneminde yediğin her şeyi ben de vücudumda depoluyorum anneciğim. Lütfen lezzetli ve sağlıklı şeyler yemeye devam et. Ben hızla büyüdüğüm için senin de kilonda artış olabilir bu aralar. Ama dikkat et fazla kaçırma. Bu dönemde günlük fazladan 450 kalori alman yeterli olur. 32 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı? diye merak ediyorsan eğer, şimdiye kadar eğer hamileliğe normal kiloda başladıysan 9 ile 11 kilo arası alman beklenir. Benim doğumuma kadar da 2 ile 4 kg arası alabilirsin.

Kahvaltılarında mutlaka 1 yumurta ve biraz da peynir tüketmeye dikkat et, öğlen veya akşam öğünlerinde et yiyebilirsin. Ancak az yağlı ve iyi pişmiş olmalı. 1 tabak da kuru baklagillerden tüketmen protein ihtiyacını karşılar. Ara öğünlerinde yoğurt da yiyebilirsin. Bu hafta da az az ve sık sık yemeye devam etmelisin. Hem benim iskelet gelişimim ve kalp sağlığım için hem de senin kemik yoğunluğunu koruman için kalsiyum da çok önemli. Bol bol süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve pekmez tüketebilirsin bunun için. Enerji ihtiyacını karşılamak için de zeytinyağı, ceviz, fındık ve badem tüketebilirsin. Ancak margarin gibi katı yağlardan uzak durmalısın. Bu aralar kabızlık yaşayabilirsin yine. Bunun için de lifli besinler yemelisin. Tahıl, kuru baklagil, esmer pirinç, kepekli makarna, galeta, meyve ve lif içeren sebzelerden tüketebilirsin. Bol sıvı almayı da unutmamalısın tabii. Gebelikte demir eksikliği gibi bir sorun yaşamaman için günlük demir alımına da dikkat etmen gerek. Benim vücudumda demir birikimi hamileliğinin 20. haftasından itibaren artıyor. Bu yüzden günlük demir ihtiyacın 27 mg’dır diyebiliriz. Yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, kuru meyve, tahıllar ve kuru baklagillerden karşılayabilirsin bunu.

Çinko erken doğum riskini azaltır. Ayrıca benim düşük kiloda doğmamı da önler. Vücuduna çinko alabilmek için daha çok et, balık, mantar, yoğurt, yumurta sarısı ve ıspanak yemelisin anne. Benim gelişimim için bir diğer önemli şey de folik asit. Doğumumda komplikasyonlar oluşmaması için günde 600 mikrogram folik asit tüketmelisin. Bunun için portakal suyu, bezelye, mercimek, barbunya, domates suyu ve kuşkonmaz tüketebilirsin. Gebelikte Folik Asit Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler İçin: Gebelikte Folik Asit Kullanımı Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 32. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Bu haftadan itibaren doğumum öncesinde alman gereken vitaminleri ve mineralleri aksatmadan almaya devam etmelisin. Bunları zaten biliyorsun ve biraz önce de saydım. Bu aralar doğuma hazırlık egzersizleri de yapsan iyi olur anneciğim. Çünkü biliyorsun gelmeme az kaldı. Senin de doğumunun daha kolay geçmesi için bu egzersizleri yapman iyi olur. Hamile yogası senin için gayet uygun. Bunun için grup şeklinde hamile yogası yapılan spor merkezlerine gidebilirsin. Aynı zamanda evde kendin de nefes egzersizleri ve bazı basit hareketleri yapabilirsin. Ayrıca bacak krampların için de evde yapabileceğin bir egzersiz var. Hemen anlatayım: Kalınca bir kitabı kitaplığımızdan al ve yere koy. Sonra bu kitabın üzerine parmak uçlarınla bas, topukların boşta kalacak şekilde. Daha sonra parmak uçlarına basarak yukarı doğru uzan ve geri eski haline dön. Yani topuklu ayakkabı giyer gibi ayaklarını önce yukarı kaldırıp sonra aşağı indireceksin. Bu hareketi 15 defa tekrar edebilirsin, bacak kramplarına iyi gelecek.

Ayrıca 32. hafta hamilelikte banyo yapmak da zorlaşmış olabilir senin için. Bu yüzden banyo yapacağın zamanlarda evde yalnız olmamaya dikkat et lütfen ve banyonun kapısını kilitleme. Ayrıca çok sıcak suyla banyo yapmamalısın. Uzmanlar bunun çok iyi bir şey olmadığını söylüyor. Ilık suyla yıkanmalısın ve 15 dakikayı pek geçirmemeye dikkat etmelisin. Aksi halde kanama olma riski artıyormuş. Banyo zemini ıslak olacağı için de kayıp düşebilirsin. Bunun için kaymayı önleyici lastiklerden almayı unutma. 32 Haftalık Gebelik Testleri Bu aralar eğer hala yaptırmadıysan testlerden bazılarını yaptırabilirsin. Fetal Non-Stress Testi: Bu testte sen sırt üstü yatar vaziyetteyken karnına bir monitör bağlanır ve benim hareketlerim, kalp atış hızım ya da bu hızdaki değişiklikler not edilir. Yaklaşık 20-30 dakika süren kolay bir test, endişelenme. Normalde 28. haftadan itibaren yaptırılabiliyormuş bu test ama daha çok 30 ve 32. Haftalar arasında uygulanıyormuş. Kontraksiyon Testi: Bu testte de aynı Non-Stress testinde olduğu gibi karnına bir monitör bağlanır. Daha sonra ise rahminin kasılması için az miktarda oksitosin verilerek benim bu kasılmalara tepki verip vermediğime bakılır. Bu test benim doğuma hazır olup olmadığımı anlamak için yapılır.