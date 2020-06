Hamilelikte 32. Hafta : 32 Haftalık Gebelik Gelişimi

Büyüdüğüm için artık karnın bana dar gelmeye başladı. Hala eskisi kadar hareket ediyorum ve tekme atabiliyorum. Ama yerim daraldığı için sen bu hareketleri daha az hissedebilirsin. Son bir ay hemencecik geçsin ve beni kollarına al lütfen, çünkü burada sıkılmaya başladım. Eğer hareketlerim sana azalmış gibi geldiyse, yere otur ve sakinleş. Sonra da benim hareketlerimi ne sıklıkta hissettiğini bir kağıda not al. 2 saat içerisinde 10 defadan az hissettiysen bu durumu doktorumuza danışabilirsin.

Bu haftadan itibaren doktor ziyaretlerimiz biraz daha artacak anneciğim. Daha önce 3 veya 4 haftada bir giderken şimdi iki haftada bir veya doktorumuzun belirlemesine göre her hafta da gidebilirsin. Şu an uterusunun tepe noktasından pelvik kemiğine kadar olan ölçün 32 santimetre civarında, göbek deliğinden uterusun tepe noktasına kadarki ölçün ise 12 santimetre civarında. Ayrıca göbek deliğinin de hafifçe dışarı çıkık şekilde olduğunu görebilirsin. Bu da normal bir durum.

Doğumuma hazırlandığım için şu an pozisyonum değişti. Kontrole gittiğin zaman beni baş aşağı duruyor olarak görebilirsin belki. Henüz bu pozisyona geçmediysem de telaşlanma kısa zaman sonra bu da olacak.

Evet sana daha da büyüdüğümü ve bir Hindistan cevizi büyüklüğüne ulaştığımı söyleyince hemen aklında soru işaretleri oluştu değil mi? 32 haftalık gebelikte bebeğin boyu ne olur? Ya da 32 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ne kadardır? Gibi… Bir an evvel bana kavuşmak ve sağlıklı olup olmadığımı anlayabilmek için bu soruların cevaplarını çok merak ettiğini biliyorum. Boyum şu anda 40 ile 45 santimetre arasında, kilom ise 1 kg 750 gram civarında. Gördün mü koca bir bebek oldum ben!

Duygu durumunda değişiklikler olabilir. Benim gelişim yakın olduğu için hem sevinç hem de heyecan duyduğunu biliyorum. Ben de en az senin kadar heyecanlıyım anneciğim. Heyecanın yanında korku ve gerginlik de hissediyor olabilirsin. Doğumun nasıl olacağına ve kolay geçip geçmeyeceğine dair tedirginliklerin olabilir. Hepsi normal şeyler. Ama kendini rahat bırakır ve endişelenmezsen emin ol her şey daha kolay olacak. Hem senin korkup endişelenmen bana da zarar verebilir. Eğer sormak istediğin ve aklına takılan şeyler varsa doktorumuzla konuşmaktan çekinmemelisin.

Braxton Hicks Kasılmaları Nedir?

Braxton Hicks kasılmaları gerçek doğum kasılmaları değil anneciğim. “Hazırlık ya da uygulama kasılmaları” olarak biliniyor daha çok. Vücudun doğuma hazırlanıyor ve kaslarını esnetiyor yani. Bu kasılmalar daha çok son aylarda görülüyor ve sık sık doğum kasılmaları ile karıştırılıyormuş. Bunu, rahminin üst kısmından başlayarak aşağılara doğru yayılan bir gerilme şeklinde hissedebilirsin. Ancak bu kasılmalar düzenli bir şekilde gerçekleşmez ve şiddeti de artmaz. Uzunluğu 15 saniye ile 1 dakika arasında değişebilir. Bunları hissettiğin zaman 3-4 bardak su içebilirsin, çünkü bu kasılmalar susuz kaldığın zamanlarda daha çok olabilirmiş.

Gebeliğin 32. Haftasında Beslenme

Hamileliğinin bu döneminde yediğin her şeyi ben de vücudumda depoluyorum anneciğim. Lütfen lezzetli ve sağlıklı şeyler yemeye devam et. Ben hızla büyüdüğüm için senin de kilonda artış olabilir bu aralar. Ama dikkat et fazla kaçırma. Bu dönemde günlük fazladan 450 kalori alman yeterli olur. 32 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı? diye merak ediyorsan eğer, şimdiye kadar eğer hamileliğe normal kiloda başladıysan 9 ile 11 kilo arası alman beklenir. Benim doğumuma kadar da 2 ile 4 kg arası alabilirsin.