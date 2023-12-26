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  4. 32 ilde operasyonun düğmesine basıldı: Kahramanlar-36'da 208 şüpheli yakalandı

32 ilde operasyonun düğmesine basıldı: Kahramanlar-36'da 208 şüpheli yakalandı

26.12.2023 10:39 | Son Güncelleme:
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Bölücü terör örgütüne yönelik 32 ilde "Kahramanlar-36" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 208 şüpheli yakalandı.

32 ilde operasyonun düğmesine basıldı: Kahramanlar-36'da 208 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kahramanlar-36 operasyonlarının ayrıntılarını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"32 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-36” Operasyonlarında 208 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde düzenlenen “KAHRAMANLAR-36“ Operasyonları kapsamında; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van olmak üzere toplam 32 ilde;
  • Bölücü Terör Örgütüne örgütüne üye olan ve faaliyetlerde bulunan,
  • Örgütünün şehir merkezilerinde gençlik yapılanması içerisinde olan,
  • Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan,
  • Terör örgütüne finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren 208 şüpheli yakalandı."
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