Hamilelikte 38. Hafta : 38 Haftalık Gebelik Gelişimi

Artık o kadar büyüdüm ki buraya zor sığıyorum. O yüzden de bacaklarımı ve kollarımı hiç eskisi kadar uzatamıyorum hep bükmek zorundayım. Yani bir an evvel doğsam çok iyi olacak. Her ne kadar sıkışmış olsam da son derece hareketliyim aslında. Hareketlerimi fazla hissedemiyorsan eğer sol tarafına yatıp kontrol edebilirsin. Bu arada solunumumu gerçekleştirirken fazlaca amniyotik sıvı yutuyorum bu da sürekli hıçkırmama neden oluyor. Büyük ihtimalle hıçkırıklarımı hissediyorsundur.

38 Haftalık Gebelik Görüntüsü

Sanıyorum şu an en çok merak ettiğin şey 38 haftalık bebeğin anne karnındaki duruşu nasıldır? Artık konum itibariyle karnının alt kısımlarındayım ve bu hafta kontrole gidersen eğer doktorumuz benim baş aşağı konumda olup olmadığımı kontrol edecektir. Doğum yaklaştığı zaman ben de doğum kanalına inerek uygun pozisyonumu almalıyım çünkü. Ayrıca serviksin genişleme ve incelme açısından 2 adet pelvik muayeneden daha geçecek buna hazır ol. Bu arada doğduğumda başım, kalçalarım ve omuzlarım aynı ölçülerde olacak ancak tabii sonraki birkaç hafta sonra vücudum tamamen şekle girecek.

Gebeliğin 38. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler

38 haftalık gebelikte duygusal değişim herkesin yaşadığı bir durum. Ruhsal açıdan kendini çok gergin hissedebilirsin anneciğim çünkü doğum her an gerçekleşebilir. Bu yüzden hem doğum korkusu yaşaman hem de gelişim için heyecanlı olman çok normal. İnan ben de çok heyecanlıyım, babam ve seninle tanışmak için can atıyorum. Ayrıca artık hamile olma durumu ve yaşadığın zorluklar da seni oldukça bunalttı biliyorum. Ama artık çok az kaldı. Son günlerde kendini oyalamak ve kafanı dağıtmak için güzel bir kitaba başlayabilirsin bence ya da merak edip de izleyemediğin filmleri izlemeye başlayabilirsin. Arkadaşlarınla ve ailemizdeki diğer insanlarla bir araya gelip vakit geçirebilirsin. Benim doğumumdan sonra lazım olacak her şeyi aldın mı? Son bir kontrol yapabilirsin istersen. Bu hafta kendine ayırabildiğin kadar zaman ayır çünkü ben geldikten sonra vaktinin çoğunu işgal edeceğim ne yazık ki. Bu da güzel bir şey ama, değil mi?