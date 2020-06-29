Hamilelikte 38. Hafta : 38 Haftalık Gebelik Gelişimi

Merhaba anneciğim, beraber 38. haftamıza geldik ve artık sayılı günlerimiz kaldı. 2 hafta en fazla 4 hafta sonra beraberiz. Ben neredeyse hazırım sadece son detayları hallediyorum. 38 haftalık gebelik kaç aylık olur sorusunun cevabını da sen sormadan ben vereyim: 8 ayın bitiyor ve haftaya 9. aya giriyorsun diyebilirim. Gebelikte Bebeğinizin 38. Hafta Gelişimi Artık organlarım tamamen hazır ve dışarıdaki dünyaya hazırım. Büyümem durmuş sayılmaz ama kilo alımım biraz yavaşladı. Göz rengim hala belli değil, pigment eksikliğinden ötürü doğduğumda gri ya da mavi olan gözlerim sonrasında asıl rengini alacak. Eğer kahverengi gözlerle doğarsam daha sonra göz rengim değişmeyecektir ama açık mavi ya da gri bir göz rengiyle doğarsam muhtemelen sonradan mavi, kahverengi ya da yeşile dönecektir. Beynim ve sinir sistemim oldukça gelişkin, hala her geçen gün olgunlaşmaya devam ediyor. Nefes almak, yemek yemek, yürümek gibi işler için kendini hazırlamaya devam ediyor. Vücudumu kaplayan tüy katmanı lanugo artık dökülmeye başlıyor. Ama doğum zamanında omzumda ya da sırtımda az miktarda tüy kalmış olabilir. Bunlar da sonradan tamamen dökülecek. Bununla beraber şimdiye kadar cildimi koruyan verniks adlı madde de kaybolmaya başladı. Bu dökülen verniks ve lanugonun bir kısmı benim bağırsaklarıma karışarak mekonyumun bir bölümünü oluşturuyormuş. Mekonyum ise doğumdan sonra benim ilk bağırsak hareketimin göstergesi olan yeşil - siyah arası bir renge sahip dışkı. Mekonyumun içinde karaciğer ve pankreasımdan gelen ölü hücreler ve amniyotik sıvı da bulunuyor. Bu dışkıyı ise doğumumdan sonraki ilk 24 saat içinde atacağım.

Derimin altında vücut ısımı korumama yetecek kadar yağ depoladım. Ama tabii hala senden destek almaya ihtiyacım var anneciğim. Kalp atışlarım çok hızlı 120 ve 140 arasında değişiyor. Doğuma kadar ve doğum sırasında da böyle olacak büyük ihtimalle. Doğum yaklaşıyor! Peki ya gebelikte alınan kilolar?: Doğum Sonrası Kilo Vermek İçin Neler Yapılmalı? 38 Haftalık Bebek Hareketleri Artık o kadar büyüdüm ki buraya zor sığıyorum. O yüzden de bacaklarımı ve kollarımı hiç eskisi kadar uzatamıyorum hep bükmek zorundayım. Yani bir an evvel doğsam çok iyi olacak. Her ne kadar sıkışmış olsam da son derece hareketliyim aslında. Hareketlerimi fazla hissedemiyorsan eğer sol tarafına yatıp kontrol edebilirsin. Bu arada solunumumu gerçekleştirirken fazlaca amniyotik sıvı yutuyorum bu da sürekli hıçkırmama neden oluyor. Büyük ihtimalle hıçkırıklarımı hissediyorsundur. Artık önemsememiz gereken konuların başında geliyor: Anneye Süt Yapan Yiyecekler Hamileliğin 38. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Evet doğumuma bu kadar az zaman kalmışken senin de aklında birçok soru var biliyorum anneciğim. Öyleyse 38 haftalık gebelikte bebeğin boyu ne olur? Sorusunun cevabıyla başlıyorum. Boyum bu haftadan itibaren 46 ile 49 santimetre arasında. Gördüğün gibi kocaman bir bebek oldum artık. 38 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ne kadardır? dersen artık 3 kilograma ulaştım anneciğim.

38 Haftalık Gebelik Görüntüsü Sanıyorum şu an en çok merak ettiğin şey 38 haftalık bebeğin anne karnındaki duruşu nasıldır? Artık konum itibariyle karnının alt kısımlarındayım ve bu hafta kontrole gidersen eğer doktorumuz benim baş aşağı konumda olup olmadığımı kontrol edecektir. Doğum yaklaştığı zaman ben de doğum kanalına inerek uygun pozisyonumu almalıyım çünkü. Ayrıca serviksin genişleme ve incelme açısından 2 adet pelvik muayeneden daha geçecek buna hazır ol. Bu arada doğduğumda başım, kalçalarım ve omuzlarım aynı ölçülerde olacak ancak tabii sonraki birkaç hafta sonra vücudum tamamen şekle girecek. Gebeliğin 38. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler 38 haftalık gebelikte duygusal değişim herkesin yaşadığı bir durum. Ruhsal açıdan kendini çok gergin hissedebilirsin anneciğim çünkü doğum her an gerçekleşebilir. Bu yüzden hem doğum korkusu yaşaman hem de gelişim için heyecanlı olman çok normal. İnan ben de çok heyecanlıyım, babam ve seninle tanışmak için can atıyorum. Ayrıca artık hamile olma durumu ve yaşadığın zorluklar da seni oldukça bunalttı biliyorum. Ama artık çok az kaldı. Son günlerde kendini oyalamak ve kafanı dağıtmak için güzel bir kitaba başlayabilirsin bence ya da merak edip de izleyemediğin filmleri izlemeye başlayabilirsin. Arkadaşlarınla ve ailemizdeki diğer insanlarla bir araya gelip vakit geçirebilirsin. Benim doğumumdan sonra lazım olacak her şeyi aldın mı? Son bir kontrol yapabilirsin istersen. Bu hafta kendine ayırabildiğin kadar zaman ayır çünkü ben geldikten sonra vaktinin çoğunu işgal edeceğim ne yazık ki. Bu da güzel bir şey ama, değil mi?

Karnın iyice büyüdü artık muhtemelen ayakkabını bağlamak ya da tırnaklarını kesmek için bile eğilemiyorsun biliyorum. Rahmin ve pubik simfiz arasındaki mesafen yaklaşık 38 cm oldu. Göbek deliğinden rahmin tepe noktasına kadar olan ölçü ise 16 ile 18 cm arasında değişebilir. 38 haftalık gebelik kilosu vücut kile indeksine göre hesaplanıyor biliyorsun. Hamileliğe normal bir kiloda girdiysen eğer şu ana kadar 11 ile 14 kg arası almış olmalısın. Büyük ihtimalle de artık kilo alımın durmuş ya da çok yavaşlamış olabilir. Hatta bazı anne adayları doğum yaklaştığında kilo verdiklerini bile söylemişler. 38. Hafta Hamilelik Belirtileri Artık göğüslerin beni beslemeye hazır, oldukça büyüdüler ve sütle dolular. Bu yüzden hala arada bir beni ilk besleyeceğin kolostrum adı verilen sıvıyı sızdırıyor olabilirler. Nefes darlığı problemin de devam ediyor olabilir çünkü ben artık bir hayli büyüdüm ve yerim çok azaldı. Vücudundaki kaslar ve bağ dokuları doğuma hazırlanmaya başladı bu yüzden de yumuşuyor ve gevşiyorlar. Bunu özellikle leğen kemiği bölgende hissedebilirsin. Bacakların gövdenden ayrılıyormuş gibi gelebilir. Ama bu doğum yaklaştıkça görülen normal bir belirti. Bu sebepten ötürü belinde veya sırtında da ağrıların devam edecektir. Ayrıca uyluklarında ve kalçalarında da siyatik ağrısı yaşayabilirsin. Bu da rahminin sinirlerine baskı yapması dolayısıyla gerçekleşen bir durum. Ben leğen kemiğine indiğim zaman bu ağrılar hafifleyecektir.

Bu haftalarda anne adaylarının çoğunun enerjisi artıyor ve kendilerini iyi hissediyorlarmış. Hatta birçoğu bütün evi temizlemeye girişiyor veya yeniden dekore etmeye başlıyormuş. Bunun nedeni ise içgüdüsel olarak annenin yuvasını kontrol etme ve bebeğinin gelişi için evini hazırlama isteği şeklinde yorumlanıyor. Ayakların ve ayak bileklerin şişmiş olabilir. Bunu azaltmak için uzandığın zamanlarda ayaklarının altına bir yastık koyarak yükseltmen iyi olabilir anneciğim ya da kan dolaşımını sağlamak ve şişmeyi azaltmak için düzenli bir şekilde yürüyüşlere çıkabilirsin. Gerçek Sancı ile Yalancı Sancı Nasıl Ayırt Edilir? 38. hafta gebelik sancıları arasında Braxton-Hicks adı verilen kasılmaları yaşıyor olabilirsin. Muhtemelen bu kasılmaları geçtiğimiz haftalarda da yaşadın. Biliyorsun ki bunlar gerçek doğum sancıları değil. Ama seni doğuma hazırlayan kasılmalar. Düzensiz ve pozisyonunu değiştirdiğinde hafifleyen bu kasılmalar vücudun susuz kaldığı zaman da ortaya çıkabilir. "Gerçek doğum sancıları" ise düzenli aralıklarla olan kasılmalardır ve başta aralıkları uzun olsa da gittikçe aralarındaki mesafe azalır ve 10 dakika içerisinde 3 defa yaşayabilirsin. Ayrıca bu kasılmaların süresi aynıdır ve giderek şiddetini artırır. Yatıp uzanman veya kalkıp yürümen bu sancıları hafifletmez. Bunlar doğumun başlıca belirtilerindendir.

Bu Konuda Daha Detaylı Bilgi İçin: Gerçek ve Yalancı Doğum Sancısı Bunların dışında son bir belirti de vajinal akıntılar. Ancak burada dikkat etmen gereken bir şey daha var. Biliyorsun rahminin ağzında beni dış faktörlerden koruyan sümüksü bir madde var. Bu mukus tıkacına halk arasında “nişan” adı verilmiş ve nişan geldiğinde doğumuna sadece birkaç gün kalmış demektir. Çünkü bu serviksin açılmaya başladığının bir göstergesi. Bu hafif kanlı pembemsi veya kahverengiye yakın bir madde olabilir ve normal akıntıdan daha yoğundur. Ancak nişan gelmesi tek başına bir doğum belirtisi değil anneciğim. O yüzden eğer bu maddenin geldiğini görürsen hemen panikleme, ama doktorumuzu arayıp bilgilendirmen gerekiyor. Gebeliğin 38. Haftasında Beslenme Bu hafta biraz iştahsız olabilir ve fazla bir şey yemek istemiyor olabilirsin. Ama düzenli ve sağlıklı beslenme programına uymalısın. Eğer tatlı ihtiyacı hissediyorsan muz, kuru üzüm ya da kuru kayısı gibi atıştırmalıklar tatlı ihtiyacını bastırabilir. Aynı zamanda sana potasyum ve magnezyum da kazandırır. Ara öğünlerinde de yoğurt ve süt tüketebilirsin veya kendine güzel bir meyve salatası hazırlayıp yanında tarçınlı süt içebilirsin.

Özellikle bu son haftalarda büyük porsiyonlar yemekten kaçınmalısın. Çünkü zaten yeterince şiş durumdasın ve nefes darlığı da yaşıyorsan eğer çok yemek mideni de rahatsız edip şişirir. Zaten bütün hamileliğin boyunca bunu yaptın aslında. Az ve sık yemek. Yine bu şekilde beslenmene devam etmelisin. Koyu yeşil yapraklı sebzeler B6 ve folik asit bakımından zengin biliyorsun, ayrıca kabızlığı önlemeye de yardımcı oluyorlar. Roka, semizotu, tere, ıspanak, dereotu ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzelerden gün içinde muhakkak tüketmeye çalış. Sarı, kırmızı ve turuncu meyve-sebzeler de A vitamini ve beta karoten yönünden zengindirler. Havuç, kayısı, pancar, bal kabağı ve kırmızı meyvelerden yemeye özen göster. Ayrıca biliyorsun beyaz undan yapılmış besinler değil de tam buğday unu veya kepekli undan yapılmış ekmek, makarna ve benzeri şeyleri tüketmelisin. Günde 3-4 porsiyon protein almayı da unutmamalısın. Kırmızı et, hindi, tavuk, kuru baklagiller ve yumurta protein deposudur. Kahvaltılarında mutlaka yumurta yemelisin. Sen sağlıklı ve düzenli beslenirsen ben de o denli sağlıklı bir bebek olurum anneciğim. Sen de daha az mide problemi yaşarsın ve beni doğururken de daha az sıkıntı çekersin.

Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 38. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Bu haftayı hazırlık yaparak geçirebilirsin çünkü az zaman kaldı anneciğim biliyorsun. Ancak dediğim gibi kendine vakit ayırman da kendini duygusal açıdan iyi hissetmen için çok önemli. Hazırlıkların bittiğinden eminsen, biraz kendini şımart ve canın ne istiyorsa onu yap. Henüz gelmeme tahmini 2 hafta gibi bir zaman olsa da bu hafta da doğma ihtimalim var biliyorsun. O yüzden doğum belirtilerinin olup olmadığına dikkat etmelisin. Düzenli kasılmalar, bel ağrıları, nişan gelmesi ve su gelmesi gibi belirtiler doğum belirtileridir bunları zaten biliyorsun. Doğum Çantasında Olması Gerekenler Her duruma hazırlıklı olmak için doğum çantamızı hazırlaman ve kolay ulaşabileceğiniz bir yere koyman iyi olur. Çantanın içine ise senin için önden iliklemeli gecelik, birkaç parça iç çamaşırı, çorap, terlik, emzirme örtüsü, göğüs pedleri, vücut losyonu, diş fırçası gibi kişisel eşyalar, hastane dosyası koyabilirsin. Benim için de bebek bezi, tulum, çorap, şapka, eldiven, bebek mendili ve battaniye koyabilirsin. En önemlisi ilk anlarımızı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi de koymayı unutma lütfen.

En Tatlı Telaş ile Alakalı En Tatlı Bilgiler İçin: Doğum Çantasında Neler Olmalı? Biraz önce söylediğim gibi bu hafta artık ne kadar şişmiş ve yorgun olsan da kendini çok enerjik hissedeceğin zamanlar olabilir. Böyle zamanlarda ağır fiziksel aktiviteler yapmaktan kaçınmalısın. Çünkü karnın bir hayli büyüdü ve hareket kabiliyetini kısıtlıyor. Bu yüzden de vücudunu zorlamamalısın ve yapman gereken bir şey olduğunda babamdan veya bir başkasından yardım istemelisin. Mesela eşyaların yerini değiştirmek gibi bir düşünce gelirse aklına, mutlaka babamı çağır anneciğim. Gebeliğin 38. Haftasında Cinsellik Hamilelikte cinsel ilişkiye girmenizde bir sakınca yoktur. Eğer riskli bir gebelik değilse ya da özel sağlık sorunlarınız yoksa cinsel ilişki serbesttir. Bebeğiniz tehlike altında değildir. Ancak riskli bir gebelik yaşıyorsanız ilişkiye girmek bebeğiniz için büyük bir tehlike yaratabilir. Bunun dışında kanama, ağrı ve enfeksiyon riskinin olduğu durumlarda da doktorunuzun tavsiyesine göre hareket etmeniz gerekir. Gebelikte Cinsellik Tabusu ile Alakalı Derinlemesine Bilgiler: Bir Tabu: Hamilelikte Cinsel İlişkiye Girilir mi?