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  4. 385 bin TL ödeyip satın aldı! 6 ay sonra hayatının şokunu yaşadı... Gerçeği böyle anladı 'Araba 06 burada 34 yani bir muamma'

385 bin TL ödeyip satın aldı! 6 ay sonra hayatının şokunu yaşadı... Gerçeği böyle anladı 'Araba 06 burada 34 yani bir muamma'

14.04.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 385 bin TL'ye kamyonet satın alan Gaffur Hayır Karpuzlar hayatının şokunu yaşadı. Kamyoneti 6 ay kullandıktan sonra 'change' araç olduğunun tespit edilmesiyle Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aracına el konulan Karpuzlar, hem aracından hem de parasından oldu. Araç için ödediği parayı isteyen Karpuzlar, mağdur olduğunu belirtti.

385 bin TL ödeyip satın aldı! 6 ay sonra hayatının şokunu yaşadı... Gerçeği böyle anladı 'Araba 06 burada 34 yani bir muamma'

Gaffur Hayır Karpuzlar, 2022 yılının Haziran ayında otomobil araç satış sayfalarından birinde gördüğü kamyoneti beğendikten sonra Bağcılar'daki İSTOÇ'a giderek arkadaşı ile birlikte aracı inceledi. Karpuzlar, kamyoneti beğenerek biriktirdiği 385 bin TL'yi yatırdıktan sonra notere giderek işlemleri başlattı. 6 ay aracı kullandıktan sonra 22 Aralık 2022'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden gelen telefon üzerine satın aldığı araçla polise gitti. Karpuzlar, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin verdiği bilgiye göre, satın aldığı kamyonetin hacizli olduğunu, sahte şase numarasıyla tescil edildiğini, motor numarasının değiştirildiğini öğrendi.

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"ARAÇ 13 SATIŞ GÖRMÜŞ"

Polisin yaptığı inceleme sonucunda aracın motor ve şaşe numaralarının iki farklı araca ait olduğunun anlaşıldığını ifade eden Karpuzlar, “Change çıkan bu araç Ankara plakalı. Haczedilmiş. Arabanın sahibi İstanbul'da change işi yapan birisine satmış. Bunlar bir çete aslında. Galericilerle ortak çalışıyorlar büyük bir ihtimalle. Bu araba 13 tane satış görmüş." dedi.

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"ARABA 06, BURADA 34! YANİ BİR MUAMMA"

Karpuzlar, "İstanbul'da bu arabanın muadili motor ve şase numaraları bu arabaya nakledilmiş. Plaka vardı üzerinde. O plaka sahte. Araba 06. Burada 34. Yani bir muamma." diye konuştu Karpzular'ın aracına Asayiş Büro Amirliği ekiplerince el konuldu.

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"MAĞDUR OLDUM PARAMI İSTİYORUM"

Karpuzlar, " Bu işlerde Trafik Tescil Büro Amirliği'nin hepsini kastetmiyorum ama ihmalleri var. Emniyet güçleri ve İçişleri Bakanlığı'nın bu tip çetelere ciddi anlamda cezai şartlar koymaları lazım. Benim gibi onlarca insan bu suç şebekelerinin yaptığı işlerden mağdur. Mağdur oldum ben şu anda 750 bin TL. Ben 6 bin 300 tl maaş alıyorum Bugünkü parayla aşağı yukarı 40 bin dolar 40 bin Euro civarında parayı bu emekli maaşlarıyla biriktirmemiz mümkün değil" diye konuştu. "Bir kişi bir işi yapıyorsa bu arabanın change olup olmadığını anlamaması mümkün değil. Salak olması da mümkün değil" diyen Karpuzlar, "Bu arabayı aldılar bu arabayı biz alamayız. Bu arabanın sahibi Ankara'da. 06 plaka. Tüzükte kanunda, araç kime aitse o şahısa veriliyor bana verilmiyor. Ben satın almış olduğum galeri araba sahibinden bedelini istiyorum. 23 bin Euro bozdum. Banka dekontları elimde. 25 bin Euro maliyeti var bana. Ama bugün araba 750 bin TL. Ben parasını istiyorum. Bir de bu arabayı satmış olsaydım al başına belayı" diye konuştu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin piyasada benzer yöntemlerle çok sayıda kişiyi dolandırdığı ifade edilen şüphelilere yönelik soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul araba change

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