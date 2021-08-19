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  4. 4. doz aşı önerisiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Acele edilmiş

4. doz aşı önerisiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Acele edilmiş

19.08.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4. doz olarak yeniden BioNTech aşısı yapılma önerisi tartışmalara yol açarken Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, söz konusu önerinin "Acele edilmiş, erken alınmış bir karar" olduğunu belirterek bu yanlıştan dönülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

4. doz aşı önerisiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Acele edilmiş

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanlığı'nca Kovid-19 doz sayısı ve yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

Yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı. Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabileceği açıklandı.

ÖNCE AÇILDI SONRA İPTAL EDİLDİ

16 Ağustos’ta iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech aşısı yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkının tanımlanmasının ardından açılan randevu sistemi ise bir süre sonra iptal edildi.

BAKAN KOCA'DAN 4. DOZ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech aşısı yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkının tanımlanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, tıbbi bir gereklilik olmadığını bildirdi. Koca, kararın yurt dışı seyahatleri için özel alarak alındığını duyururken, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir" dedi.

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Bakan Koca, yağtığı açıklamada "İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.

MÜFTÜOĞLU: ACELE EDİLMİŞ BİR KARAR OLDU

Yetkililerin kısa sürede yanlıştan döndüklerini belirten Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, dikkat çeken ifadelere yer verdi.

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Hürriyet'teki bugünkü yazısında Müftüoğlu, 3. dozda BioNTech aşısını tercih edenlere 4. doz olarak yeniden BioNTech aşısı yapılma önerisinin "acele edilmiş, erken alınmış bir karar" olduğunu belirterek bu yanlıştan dönülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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