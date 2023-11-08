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  4. 4 gencin sosyal medyada paylaştıkları video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı

4 gencin sosyal medyada paylaştıkları video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı

08.11.2023 21:41 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşılan bir görüntü büyük tepkilere neden oldu. Sakarya'da yaşayan ve hayvan alım satımıyla uğraşan 4 genç, bir ineğe içki içirdi. O görüntüleri hesaplarından paylaşan gençler kısa sürede gündem oldu. Tepkilerin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

4 gencin sosyal medyada paylaştıkları video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4 gencin ineğe içki içirdikleri görüntüler tepki çekti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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SOSYAL MEDYADAN SERT TEPKİLER GELDİ

Olay, Akyazı ilçesine bağlı Yazılıgürgen Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan alım- satım işiyle uğraşan E.B., İ.A., Ö.B. ve R.B., bir ineğe içki içirip, o anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, tepki çekti. Tepkilerin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Olayın Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç teşkil etmesi nedeniyle ivedi olarak soruşturmaya başlanılmış, soruşturma çerçevesinde verilen talimatlar doğrultusunda olaya ilişkin gerekli araştırma yapılarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler E.B., İ.A. Ö.B. ve R.B.’nin yakalanıp mevcutlu olarak Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı verilmiş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne de idari yönden gereğine tevessül edilmesi hususunda gerekli bilgilendirme yapılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Sakarya hayvan

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