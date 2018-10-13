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"4. Irgandı Köprüsü Sanat Günleri" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin çeşitli illerinden sanatçıların katıldığı etkinlikte, "Osmanlı çarıkları, cam süsleme, ipekçilik, bıçakçılık, boynuz işleme, telkari, talika, lüle taşı, tel kırma ve çini" gibi geleneksel Türk el sanatları ürünleri sergileniyor

Dünyadaki 4 çarşılı köprüden biri olma özelliğine sahip Irgandı Köprüsü'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sanat Günleri başladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden sanatçıların katıldığı etkinlikte "Osmanlı çarıkları, cam süsleme, ipekçilik, bıçakçılık, keçe, yazma, boynuz işleme, telkari, talika, lüle taşı, tel kırma, ebru, tezhip, minyatür, ahşap oymacılığı, nakkaşlık, resim ve çini" gibi geleneksel Türk el sanatları ürünleri sergileniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Irgandı Köprüsü'nün 1442'de Irgandılı Ali'nin oğlu Hacı Muslihiddin tarafından inşa edildiğini belirtti.

Köprünün 2004'te yenilendiğini aktaran Kocabıyık, "Dünyada, Irgandı Köprüsü'ne benzer üç çarşılı köprü daha var. Dünyada sadece 4 örneği bulunan çarşılı köprülerin önemini vurgulamayı ve buradaki sanatçılar tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri yerel ve ulusal alanda tanıtmayı amaçlıyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı, alanında tanınmış farklı sanat dallarının ustalarının etkinlikte yer aldığını ifade eden Kocabıyık, "Bu kapsamda, Eskişehir, Yalova, Tokat, İzmir, İstanbul, Edirne, Burdur, Mardin ve Kahramanmaraş'tan gelen konuklarımız var. Sanatçılarımız burada, el sanatları ürünlerini sergiliyor. Etkinlikte atölye çalışmaları, sergiler ve dinletiler de yapılacak." diye konuştu.

Sanatçı Selman Benlioğlu da Irgandı Köprüsü sanatçıları olarak, tarihi bir misyonu sürdürmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından otantik kıyafetlerin sergilendiği bir defile gerçekleştirildi.

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Bursa ırgandı köprüsü sanat günleri

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