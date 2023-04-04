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  4. 4 kilo eroinle yakalandılar! Kadir Şeker detayı dikkat çekti

4 kilo eroinle yakalandılar! Kadir Şeker detayı dikkat çekti

04.04.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sahur vaktinde art arda gelen 2 araçtan şüphelenen polis ekipleri, dur ihtarına uymayan araçları kovalamaca sonucu durdurdu. Araçlarda bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kilo eroin yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla’nın kuzenlerinin olduğu ortaya çıktı.

4 kilo eroinle yakalandılar! Kadir Şeker detayı dikkat çekti

Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek için Konya’ya uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu süren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karatay ilçesi Çevreyolu Caddesi üzerinde sahur vaktinde art arda gelen 2 araçtan şüphelenen polis ekipleri araçlara dur ihtarında bulundu.

KOVALAMACA YAŞANDI

Polislerin dur ihtarına uymayan sürücüler ekipler tarafından yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede durduruldu.

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4 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Narkotik ekiplerince yapılan aramada araçlara zulalanmış 8 parça halinde 4 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Araçlarda bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

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AYŞE DIRLA’NIN KUZENLERİ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin Dırla, ve Nurcan Dırla’nın Kadir Şekerin sevgilisinden dayak yerken kurtardığı ve uyuşturucu ticaretinden cezaevinde olan Ayşe Dırla’nın kuzenleri olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H. D., N.D., M.Y. ve A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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Gözaltı Konya uyuşturucu Kadir Şeker

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