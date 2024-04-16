4 mucize baharat: Alzheimer riskini azaltıyor, beyin sağlığını iyileştiriyor!

Sağlık uzmanları, mutfak dolabınızda bulunan ve beyin sağlığını artırabilecek dört yaygın baharatı açıkladı. İyi beyin sağlığını korumak için fiziksel aktiviteye ve besleyici bir diyete öncelik vermek önemlidir. Bireyler yaşlandıkça beyinde hafızayı, bilişi, ruh halini ve odaklanmayı etkileyen doğal değişiklikler meydana gelir. Bu nedenle, beyin sağlığını iyileştirmenin ve Alzheimer hastalığını önlemenin etkili bir yöntemi, beyni güçlendiren gıdaların tüketilmesidir. Express.co'da yer alan habere göre, Alzheimer riskini azaltan 4 faydalı baharat bulunuyor.

ZENCEFİL

Zencefil sadece sindirim sağlığı için faydalı olmakla kalmaz, aynı zamanda beyin sağlığı için de güçlü özelliklere sahiptir. Zencefil, bol miktarda fitokimyasal ile oksidatif strese karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Bunun stresi bitirdiği biliniyor ve Alzheimer hastalığına önemli bir katkıda bulunduğuna inanılıyor.

Zerdeçal, besin açısından zengin, güçlü bir baharattır. Birincil bileşeni olan kurkumin, beyin keskinliğini koruyan nöroprotektif niteliklere sahiptir. Zerdeçal hafıza fonksiyonunu geliştirmeye, beyin bulanıklığını azaltmaya ve bilişi artırmaya yardımcı olur.

TARÇIN

Bu geleneksel baharat, Alzheimer ve Parkinson hastalığıyla ilişkili beyindeki proteinlerin birikmesini engelleyen antioksidanlar açısından zengindir. Baharatın yüksek antioksidan içeriği, nöronların yeni bağlantılar kurmasına yardımcı olarak öğrenme ve hafıza oluşumunu desteklemenin yanı sıra, beyni stresin olumsuz etkilerinden korur.

KARABİBER

Dünyada en çok kullanılan baharatlardan biri olan karabiber aynı zamanda beyin sağlığı için de mükemmel bir baharattır. Karabiberdeki birincil tıbbi bileşen, önemli antioksidan seviyelerine sahip olan piperindir. Bu antioksidanlar sağlıklı beyin hücrelerini hasara karşı korur. Ayrıca karabiber beyindeki kimyasal yolları aktive ederek bilişsel işlevi ve hafızayı güçlendirir.







