49 yaşındaki Penélope Cruz'un yaşlanmamak için uyguladığı güzellik bakımı! Her gece yatmadan önce...

Penélope Cruz, fit fiziği ve kusursuz cildi ile oldukça beğeniliyor. İspanyol oyuncu ünlü olduğu ilk zamanlardan itibaren uyguladığı kahverengi tonlardaki makyajları, nude rujları ve zarif tarzıyla kadınlara ilham oluyor. Penélope Cruz, zarafetle yaşlanmasına ve genç görünümünü korumasına yardımcı olan sırları paylaştı.

ŞEKERDEN UZAK DURUYOR

Cruz, güzelliğine zarar verebilecek yiyeceklerden uzak durmaya çalışıyor. “Süt ve şekerden uzak durmaya çalışıyorum. Serbest gezinen hayvanlardan bol miktarda meyve, sebze ve kaliteli protein yerim. Artık galonlarca su da içiyorum, bu benim yapmadığım bir şeydi” diye paylaştı.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIYOR

Düzenli egzersiz, enerjik kalmanıza yardımcı olur ve genel sağlığınıza fayda sağlar. Her gün egzersiz yapmak cildinizi olumlu yönde etkileyebilir ve Cruz aktif kalmak için elinden gelenin en iyisini yapar. “Vücudumu tamamen değiştiren Bikram yoga yapıyorum. Eskiden halsizdim ve şimdi enerji seviyem tavan yaptı. Bu sihir gibi ama o sihri kazanmak zorundasın” dedi.

YEŞİM YÜZ SİLİNDİRİ KULLANIYOR

Yeşim yüz silindiri, cildiniz için harikalar yaratabilen uygun fiyatlı bir güzellik aracıdır. Düzenli kullanım cildinizi aydınlatabilir, şişkinliği azaltabilir ve yüzünüzü şekillendirebilir. “Makyözüm Pablo Iglesias, son filmimizin setinde üzerimde yeşim rulo kullandı ve tahmin edin ne oldu? Gerçekten işe yarıyor. ” dedi.

GECELERİ CİLDİNİ TEMİZLEME ADIMINI ATLAMIYOR

Yatmadan önce cildinizi temizlemeyi ve nemlendirmeyi unutmak, tıkanmış gözenekler ve erken kırışıklıklar gibi hoş olmayan sonuçlara yol açabilir. Cruz, gece güzellik ritüelleri konusunda çok disiplinli olduğunu ve uygun cilt bakımı rutinini asla atlamadığını belirtiyor. “Her zaman temizler ve nemlendiririm” dedi.

GÜZELLİĞİN İÇTEN GELDİĞİNE İNANIYOR

Doğru cilt bakım ürünlerini kullanmak cildinize fayda sağlayabilir, ancak bağırsak sağlığınız ve doğru beslenmeniz de hayati önem taşır. “Bu konuda tutkuluyum. Midenizin ikinci beyniniz olduğuna gerçekten inanıyorum” dedi.



