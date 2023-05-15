KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. 49 yaşındaki Penélope Cruz'un yaşlanmamak için uyguladığı güzellik bakımı! Her gece yatmadan önce...

49 yaşındaki Penélope Cruz'un yaşlanmamak için uyguladığı güzellik bakımı! Her gece yatmadan önce...

15.05.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Penélope Cruz, karakteristik güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. 49 yaşındaki başarılı oyuncunun yıllara meydan okuyan görünüşü için uyguladığı basit güzellik adımları bulunuyor. Hayranları Penélope Cruz'un yaşlılık karşıtı güzellik sırlarını merak ediyor.

49 yaşındaki Penélope Cruz'un yaşlanmamak için uyguladığı güzellik bakımı! Her gece yatmadan önce...

Penélope Cruz, fit fiziği ve kusursuz cildi ile oldukça beğeniliyor. İspanyol oyuncu ünlü olduğu ilk zamanlardan itibaren uyguladığı kahverengi tonlardaki makyajları, nude rujları ve zarif tarzıyla kadınlara ilham oluyor. Penélope Cruz, zarafetle yaşlanmasına ve genç görünümünü korumasına yardımcı olan sırları paylaştı.

ŞEKERDEN UZAK DURUYOR

Ekran görüntüsü 2023-05-15 153440

Cruz, güzelliğine zarar verebilecek yiyeceklerden uzak durmaya çalışıyor. “Süt ve şekerden uzak durmaya çalışıyorum. Serbest gezinen hayvanlardan bol miktarda meyve, sebze ve kaliteli protein yerim. Artık galonlarca su da içiyorum, bu benim yapmadığım bir şeydi” diye paylaştı.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIYOR

Ekran görüntüsü 2023-05-15 153647

Düzenli egzersiz, enerjik kalmanıza yardımcı olur ve genel sağlığınıza fayda sağlar. Her gün egzersiz yapmak cildinizi olumlu yönde etkileyebilir ve Cruz aktif kalmak için elinden gelenin en iyisini yapar. “Vücudumu tamamen değiştiren Bikram yoga yapıyorum. Eskiden halsizdim ve şimdi enerji seviyem tavan yaptı. Bu sihir gibi ama o sihri kazanmak zorundasın” dedi.

YEŞİM YÜZ SİLİNDİRİ KULLANIYOR

Ekran görüntüsü 2023-05-15 154453

Yeşim yüz silindiri, cildiniz için harikalar yaratabilen uygun fiyatlı bir güzellik aracıdır. Düzenli kullanım cildinizi aydınlatabilir, şişkinliği azaltabilir ve yüzünüzü şekillendirebilir. “Makyözüm Pablo Iglesias, son filmimizin setinde üzerimde yeşim rulo kullandı ve tahmin edin ne oldu? Gerçekten işe yarıyor. ” dedi.

GECELERİ CİLDİNİ TEMİZLEME ADIMINI ATLAMIYOR

Ekran görüntüsü 2023-05-15 154930

Yatmadan önce cildinizi temizlemeyi ve nemlendirmeyi unutmak, tıkanmış gözenekler ve erken kırışıklıklar gibi hoş olmayan sonuçlara yol açabilir. Cruz, gece güzellik ritüelleri konusunda çok disiplinli olduğunu ve uygun cilt bakımı rutinini asla atlamadığını belirtiyor. “Her zaman temizler ve nemlendiririm” dedi.

GÜZELLİĞİN İÇTEN GELDİĞİNE İNANIYOR

Ekran görüntüsü 2023-05-15 154938

Doğru cilt bakım ürünlerini kullanmak cildinize fayda sağlayabilir, ancak bağırsak sağlığınız ve doğru beslenmeniz de hayati önem taşır. “Bu konuda tutkuluyum. Midenizin ikinci beyniniz olduğuna gerçekten inanıyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yaş genç gözükmesini sağlayan gençlik iksiri sırrı...20 yaş genç gözükmesini sağlayan gençlik iksiri sırrı...
Resimde kaç hayvan var? Sadece çok zekiler görebiliyorResimde kaç hayvan var? Sadece çok zekiler görebiliyor
Bu karışımla camlarınızı aylarca silmenize gerek kalmayacakBu karışımla camlarınızı aylarca silmenize gerek kalmayacak
Anahtar Kelimeler:
Fizik Penélope Cruz şeker su bakım egzersiz güzellik vücut Sebze 15 15 galon

En Çok Okunan Haberler

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Meclise girebildiler mi? İkisi de açıklama yaptı

Meclise girebildiler mi? İkisi de açıklama yaptı

Giydiği kıyafetlerle ilgi çekiyor! "Tanıdığım en seksi büyükanne"

Giydiği kıyafetlerle ilgi çekiyor! "Tanıdığım en seksi büyükanne"

"Seksten daha iyi" diyerek viral oldu! Uzmanlar uyardı

"Seksten daha iyi" diyerek viral oldu! Uzmanlar uyardı

Büyük göğüslerini çanta gibi kullanıyor! Sütyenine koyduğu...

Büyük göğüslerini çanta gibi kullanıyor! Sütyenine koyduğu...

En güzel kız tahmininiz karakter özelliklerinizi belirliyor

En güzel kız tahmininiz karakter özelliklerinizi belirliyor

İlginizi Çekebilir

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.