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5 adımdan geçiyor! Ojenin kalıcı olmasını sağlamak için...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Manikürünün mümkün olduğunca uzun süre dayanması, her kadının hayalidir. Maalesef bu hayal her zaman gerçekleşmeyebilir. Bazen, çok sevdiğiniz bir ojeyi, sırf kalıcı olmadığı için fazla kullanıp erken bitirebilirsiniz. Bazen de kuaförde sürdürdüğünüz, o rengi muhteşem oje iki günde soyulur ve aynı renk tonuna bir daha asla rastlayamazsınız. Bu gibi talihsiz durumları engellemenin en iyi yolu ise, ojenin kalıcılığını arttırmaktan geçer. Peki bunu nasıl mı yapacaksınız? İşte cevabı!

5 adımdan geçiyor! Ojenin kalıcı olmasını sağlamak için...

Ojeler, yediden yetmişe bütün kadınların ilgisini çeken kozmetik ürünleridir. Ancak bazen ömürleri tahmin edilenden kısa olabilir. Bu da sizi devamlı olarak manikürcülerin yolunu tutmaya mecbur bırakır. Neyse ki, ojelerin normalden daha uzun süre dayanmasını sağlayan bazı püf noktalar var. İşte bu yazı da, ojelerinizin ömrünü uzatacak o püf noktalara değinecek!

1. TIRNAK GÜÇLENDİRİCİ KULLANIN

Güçlü ve sağlıklı tırnaklara sürülen ojeler, daha uzun ömürlü olur. Tırnak sağlığınızı iyileştirmenin en güvenilir yöntemlerinden biri ise tırnak güçlendirici kullanmak olacaktır. İki manikür arasında, tırnaklarınızı birkaç gün ojesiz bırakıp, oje yerine tırnak güçlendirici kullanın. Böylelikle hem tırnaklarınızın kırılma riski azalır hem de ojeniz daha kalıcı bir hal alır.

2. DOĞRU TIRNAK BAZINI KULLANIN

Bazılarınız unutmuş olabilir diye hatırlatalım, tırnak bazı, ojeden önce tırnağa sürülen koruyucu katmana verilen addır ve her manikürden önce sürülmesi gerekir. Çünkü tırnak bazı, tırnağınızı ojenin zararlı etkenlerinden korumanın yanı sıra, sürdüğünüz ojenin tırnağınıza daha rahat tutunmasını sağlar. Ancak her tırnak bazı her tırnak yapısına uygun değildir. Bu yüzden işe, tırnak yapınız hakkında bilgi edinmek ve ona uygun tırnak bazlarından birini satın almakla başlamanızda fayda vardır.

3. OJE ŞİŞESİNİ YUVARLAMADAN KULLANMAYIN

Oje şişesini çalkalamak, ojede bulunan pigmentlerin hava kabarcığı yapıp kalıcılığını kaybetmesine sebep olur. Bu yüzden ojenizi kullanmadan önce mutlaka iki avucunuzun arasında yuvarlamanız gerekir. Bu işlemi yaptığınızda, sürdüğünüz oje daha kalıcı olacaktır.

4. TIRNAK UÇLARINIZI OJEYLE KAPLAYIN

Oje soyulmaları, tırnak uçlarınızdan başlar. Bunu engellemenin yolunu bilen kişi sayısı ise şaşırtıcı derecede azdır. O yüzden bu maddeyi dikkatli okuyun. Oje soyulmalarını geciktirmenin en güvenilir yolu, tırnağınızın uç kısmını ojeyle kaplamak olacaktır. Çünkü bu yöntem, tırnağınızda koruyucu bir katman yaratarak oluşabilecek oje soyulmalarını geciktirmeye katkıda bulunur. Size de dayanıklı mı dayanıklı bu manikürün keyfini çıkarmak kalır.

5. ELLERİNİZİ DÜZENLİ OLARAK NEMLENDİRİN

Oje soyulmalarının nadir bilinen bir başka nedeni ise ojenin kurumasıdır. Ancak bu olay düşündüğünüz gibi oje şişesinde gerçekleşmez. Nemlendirilmeyen ellerdeki ojeler de tıpkı açık kalan bir şişedeki oje gibi kurur ve çatlar. Bunun önüne geçmenin tek yolu ise ellerinizi düzenli olarak nemlendirmek olacaktır.

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