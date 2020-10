5 adımdan geçiyor! Ojenin kalıcı olmasını sağlamak için...

Ojeler, yediden yetmişe bütün kadınların ilgisini çeken kozmetik ürünleridir. Ancak bazen ömürleri tahmin edilenden kısa olabilir. Bu da sizi devamlı olarak manikürcülerin yolunu tutmaya mecbur bırakır. Neyse ki, ojelerin normalden daha uzun süre dayanmasını sağlayan bazı püf noktalar var. İşte bu yazı da, ojelerinizin ömrünü uzatacak o püf noktalara değinecek!

1. TIRNAK GÜÇLENDİRİCİ KULLANIN

Güçlü ve sağlıklı tırnaklara sürülen ojeler, daha uzun ömürlü olur. Tırnak sağlığınızı iyileştirmenin en güvenilir yöntemlerinden biri ise tırnak güçlendirici kullanmak olacaktır. İki manikür arasında, tırnaklarınızı birkaç gün ojesiz bırakıp, oje yerine tırnak güçlendirici kullanın. Böylelikle hem tırnaklarınızın kırılma riski azalır hem de ojeniz daha kalıcı bir hal alır.

2. DOĞRU TIRNAK BAZINI KULLANIN

Bazılarınız unutmuş olabilir diye hatırlatalım, tırnak bazı, ojeden önce tırnağa sürülen koruyucu katmana verilen addır ve her manikürden önce sürülmesi gerekir. Çünkü tırnak bazı, tırnağınızı ojenin zararlı etkenlerinden korumanın yanı sıra, sürdüğünüz ojenin tırnağınıza daha rahat tutunmasını sağlar. Ancak her tırnak bazı her tırnak yapısına uygun değildir. Bu yüzden işe, tırnak yapınız hakkında bilgi edinmek ve ona uygun tırnak bazlarından birini satın almakla başlamanızda fayda vardır.