Kazı kazandan 500 bin euroluk ikramiye çıktı! Rusya- Ukrayna savaşı sonrası gitmişti... Bir ülke onu konuşuyor

Belçika'da Ukraynalı mülteciye kazı kazandan 500 bin avroluk ikramiye çıktı! Belçika Ulusal Piyango İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ukraynalı bir mülteciye, oynadığı 5 avro değerindeki kazı kazandan 500 bin avroluk ödül çıktığı duyuruldu.

SAVAŞ BİTTİĞİNDE ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Talihlinin cinsiyetinin erkek, yaş aralığının 18-24 olduğu ve bir yıldır Brüksel'de yaşadığı bildirilen açıklamada, Ukraynalı gencin, savaş bittiğinde ülkesine dönmeyi ve bu parayla yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulunmak istediğini belirttiği aktarıldı.

"DUYGULARI ÇOK KARIŞIKTI"

Açıklamada ayrıca Ulusal Piyango İdaresi Sözcüsü Joke Vermoere'nin "Duyguları çok karışıktı. Aklı, Ukrayna'daydı. Ülkesi bu haldeyken sevinmesi elbette zordu ancak aynı zamanda kazandığı için de çok mutlu ve umut doluydu." ifadelerine yer verildi. (AA)