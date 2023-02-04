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5 güne dikkat çekti! Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna Muharrem İnce'den çarpıcı yanıt 'İmkansız değil'

04.02.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere kısa bir süre kala, siyaset gündeminde adaylık tartışmaları sürüyor. 6'lı masanın mutabakat metnini açıklamasının ardından masadan cumhurbaşkanı adayı olarak hangi ismin çıkacağına ilişkin tartışmalar sürerken adaylık konusunda siyasilerden yeni çıkışlar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den canlı yayında önemli açıklamalar geldi. "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu cevaplayan İnce, 5 güne dikkat çekti.

5 güne dikkat çekti! Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna Muharrem İnce'den çarpıcı yanıt 'İmkansız değil'

Türkiye adım adım seçimlere yaklaşırken siyaset gündeminin en önemli konularından bir tanesi cumhurbaşkanı adaylığı. Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklayan 6'lı masadan henüz cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin resmi bir açıklama gelmezken kulislerde farklı iddialar konuşulmaya devam ediyor. Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin çıkışları da dikkat çekiyor. Son olarak 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt veren İnce 5 güne vurgu yaptı. İşte detaylar...

MUHARREM İNCE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnce, “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna “Olacağım tabii ki” dedi.

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"İŞİMİZ ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL"

İnce konuşmasını “Ama benim hazine yardımım yok, belediyelerim yok, arkamda holdinglerim yok. Yüz bin vatandaşımız kayıtlı olduğu seçim kuruluna giderse, bana imza verirse, 1 milyona yakın para da ben yatıracağım… Yani millet 100 milyon, 300 milyon, 500 milyon para alacak kampanya yapmak için. Biz aday olabilmek için 1 milyona yakın para vereceğiz, 100 bin de imza toplayacağız. Zor bizim işimiz ama imkansız değil” şeklinde sürdürdü.

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VATANDAŞLARA ÇAĞRI

“100 bin imza için vatandaşlara çağrı mı yapıyorsunuz?” sorusuna ise “Vatandaşlara tabii yapıyorum. Onun ama bir takvimi var. Belli değil daha YSK açıklayacak. 5 gün içerisinde toplanması gerekiyor. Bir gün verecek YSK.” şeklinde cevap verdi.

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İnce “İmza nasıl verilir?” sorusuna ise “Seçim kaydınızın olduğu ilçe seçim kuruluna gideceksiniz nüfus cüzdanınızla. Başka 100 bin imza toplamak isteyen adaylar varsa bir liste olacak. Sen kime imza vermek istiyorsan seçeceksin.” yanıtını verdi.

“100 bin imzayı toplarım diyor musunuz?” şeklinde sorulunca İnce “Sorun olmaz” derken “Aday mısınız?” diye tekrar yöneltilen soruya da “Ee tabii” karşılığını verdi.

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seçim Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı

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