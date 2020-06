Hamilelikte 5. Hafta : 5 Haftalık Gebelik Gelişimi

Çok şaşırtıcı şeyler oluyor anne. Daha birkaç gün önce varlığımdan bile söz edemiyorduk. Ama bugün vücudumun kilit noktası omurilik oluşmaya başladı. Sırtımda, boydan boya bir oluk açıldı. Bu oluğun içinde, vücudumdaki tüm organların beynimle iletişimini sağlayacak olan sinirlerin toplanacağı nöral tüp gelişecekmiş ve ileride omurilikle birleşecekmiş. Sindirim sistemimin en önemli organları, mide ve bağırsaklarım da şekilleniyor. Uçları hafifçe eğilmiş C şeklinde bir hücre topağı gibi görünüyorum ama tüm hayati organlarımın yerleri belirmeye başladı. Tam ortada küçük bir U şeklinde kalbimin yeri belli olmaya başladı.

Sen hamile olduğunu öğrendiğinden beri (belki de hala bilmiyorsun) çok zaman geçmedi belki ama ben çok yol kat ettim. Bu haftadan itibaren rahatlıkla 1 aylık hamile olduğunu söyleyebilirsin artık. Sen bile gebelik belirtilerini her ay yaşadığın adet öncesi belirtilerle karıştırıyor olabilirsin. Ama sen ve ben yaklaşık 9 ay sürecek olan maceramızın 1 ayını geride bıraktık bile anneciğim.

Anneciğim ben burada yani rahminde epey uzun kalacağım, biliyorsun. Nereden baksan 3 mevsim geçecek. Şimdi çok miniğim ama yakın bir zamanda kocaman olacağım. Rahmin bunu bildiğinden, benim rahat etmem için ne gerekirse yapıyor. Önce kendisi genişlemeye başladı. Sonra hormonlar salgılayarak etrafa haber saldı. Genişlerken komşu organlara biraz hoyrat davrandığını itiraf etmeliyim. En yakın komşumuz da idrar kesesi (mesane). Zavallı her geçen gün rahmin baskısını daha çok hissediyor tepesinde. Hani olur olmaz zamanlarda tuvalete gitmek istiyorsun ya; işte ondan. İdrar üretiminin bu kadar çok olmasının bir başka sebebi de yine hormonların. Hormonların, böbreklere kan akımını artırdı çünkü.

Şimdiye kadar tamamını kendin için kullandığın enerjinin çok büyük kısmını artık benim için harcıyorsun. Bunun için sana ne kadar teşekkür etsem az. Çabucak yorulman, kendini daha sık halsiz hissetmenin sebebi de bu. Ama hep böyle olmayacak merak etme. Çok da fazla zorlama kendini, her fırsatta dinlenmeye çalış.

Aşermenin ne olduğunu biliyorsun elbette. Belki sen de ilk defa sayemde tecrübe edeceksin bu durumu. Ya da belki sende olmayacak ve şimdiye kadar duyduklarının ne kadar da abartılı hikayeler olduğunu düşüneceksin. Ama bazı yiyeceklere (hatta bazen yenmeyecek şeylere bile ki buna pika deniyor) karşı sürekli ve aşırı istek duymak ya da bazı şeylerin adını duyduğunda bile midenin ayağa kalkması, hamilelikte oldukça sık rastlanan bir durum.

Uterus (rahim) içinde bana yer açmak için genişlerken kaslarını sıkıp gevşetmek zorunda kalıyor. Yumurtlamadan itibaren 4-5 hafta devam eden bu hareket sırasında sen de karnının alt kısmında kramp tarzı ağrılar hissedebilirsin.

Kendini halsiz, uykulu, yorgun hissetmen de son derece normal. Belki de tüm hamileliğin boyunca benim en çok enerji ihtiyacımın olduğu dönemin içindesin çünkü.

Her konuda olduğu gibi beslenmeyle ilgili de kafanın karışık olduğunu biliyorum anne. Haksız da sayılmazsın, her kafadan bir ses çıkıyor. Bir gün çok faydalı dedikleri bir yiyeceği, bir gün sonra yerden yere vuruyorlar. Hele bir de hamileysen... Biri kilo alman gerektiğini, diğeri kilo alırsan bebeğinin obez olacağını söylüyor. Zaten bulantıların var, severek yediğin besinler sınırlı. Ama illa ki balık yemen gerektiğini duyuyorsun bir yerden, bulantın daha da artıyor. Sen en iyisi içindeki sesi dinle anne, yani beni. İstemediğin hiçbir şeyi yemek zorunda değilsin. Doğada her besinin bir alternatifi vardır. Vücudunun ihtiyacı olan protein, karbonhidrat, vitamin ve mineraller, su ve yağları alabilmen için onlarca değişik seçeneğin var. Kendini iyi hissettiğinde beslenmeni de çeşitlendirirsin. Ama su içmeyi ihmal etme. Temiz, taze, işlem görmemiş, rafine edilmemiş şeyleri yemeye özen göster. Tabi doktor kontrollerine de. Ne zaman neye ihtiyacın olduğunu ancak gebeliğini başından beri takip eden doktorun bilebilir. Eğer beslenmeyle ilgili sıkıntıların devam ederse, seni bir beslenme ve diyet uzmanına yönlendirmesini isteyebilirsin.