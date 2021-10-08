HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5. kattan düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı

5. kattan düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı

08.10.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5. kattan düşerek yaşamını yitiren transseksüel bireyin tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı. Olay gecesi alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduklarını söyleyen şüpheli, "Bir anda pencereye koştu ve ben engel olamadım" dediği öğrenildi.

5. kattan düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Olay, 5 Ekim gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, transseksüel birey N.B. (28) sevgilisi T.T. ile tartıştıktan sonra cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5. katındaki pencereden yere düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri N.B’nin hayatını kaybettiğini belirledi. N.B’nin cesedi incelenmek üzere morga kaldırıldı.

Trans bireyin gizemli ölümü! Sevgilisi tutuklandıTrans bireyin gizemli ölümü! Sevgilisi tutuklandı

EVDE BOĞUŞMA İZLERİNE RASTLANDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde boğuşma izlerine rastladığı öğrenilirken, N.B.’nin sevgilisi T.T. ise gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında T.T. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. N.B’nin kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucundan sonra kesinlik kazanacak.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

"Kasten öldürme" suçundan tutuklanan T.T.’nin ifadesi ortaya çıktı. Olay gecesi alkol ve uyuşturucu kullandıklarını söyleyen T.T’nin, "Nefes ile kavga ettik daha sonra kendisini pencereden atmaya çalıştı, ben engel oldum. Yine tartışmaya devam ettik. Bir anda pencereye koştu ve engel olamadım" dediği öğrenildi. (İHA)

Sevgilisiyle tartışırken evinin penceresinden düşen trans birey hayatını kaybettiSevgilisiyle tartışırken evinin penceresinden düşen trans birey hayatını kaybetti

a7b9903c-75fb-441b-ba31-1cca9c0e9606

c699f363-b77c-477a-927f-d9ba0caf698f

54403777-d910-4e9e-bf7c-e4989c173b32

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone sahipleri istekli değil! Bir öncekinin gerisinde kaldıiPhone sahipleri istekli değil! Bir öncekinin gerisinde kaldı
PARTNERİdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmediİdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmedi
Korkunç tesadüf! Sadece oradan geçiyorduKorkunç tesadüf! Sadece oradan geçiyordu
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Kocaeli İzmit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Doktorun korkunç ölümü kamerada

8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Yanarak can vermişti! İsveç müzesinden Hz. Muhammed karikatürü kararı

Yanarak can vermişti! İsveç müzesinden Hz. Muhammed karikatürü kararı

Kütahya'da 4 farklı noktada orman yangını: 4 saat sonra kontrol altına alındı

Kütahya'da 4 farklı noktada orman yangını: 4 saat sonra kontrol altına alındı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.