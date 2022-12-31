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5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu! İstanbul'da ölüm zinciri: '35-40 liraya satardı'

31.12.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sahte alkol can aldı. Terzi Mustafa Yılmaz'ın dükkanında ürettiği sahte alkol 5 kişinin hayatını kaybetmesine 2 kişinin kör olmasına yol açtı. Olayı ise kurulan özel ekip çözdü. Bülent Ş. ifadesinde Mustafa'nın ek gelir olarak sahte alkol üretip sattığını belirterek "Dışardan bidonlarla aldığı etil ya da metil alkolün üzerine su katıp çalkalayıp ürettiği votkayı dükkâna gelen çevresindekilere pet şişeler içinde 35-40 liraya satardı" dedi.

5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu! İstanbul'da ölüm zinciri: '35-40 liraya satardı'

İstanbul Bayrampaşa'da terzi olan 58 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın ürettiği sahte alkol ölüm zincirine dönüştü. Ek gelir kaynağı olarak sahte alkol üretip 35-40 TL karşılığında satan Mustafa Yılmaz'ın kurduğu içki sofrası hem kendisinin hem de arkadaşlarının hayatına mal oldu. Özel ekibin aydınlattığı olayda 5 kişi öldü, 2 kişi ise kör oldu. Yılmaz'a sahte alkol tedarik ettiği belirlenen Resul K. tutuklandı.

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TEK TEK HAYATLARINI KAYBETTİLER

İlk olarak, Gaziosmanpaşa'da ikamet eden terzi Yılmaz hastanede öldü. Masada bulunan diğer isimler de tek tek hayatını kaybetmeye başladı. Kardeşinin ölüm haberiyle şok olan Kasım Yılmaz (63), acı haberi masada bulunan diğer arkadaşlarına verdi. Ancak ertesi sabah Kasım Yılmaz da kaldırıldığı hastanede can verdi. Bir başka ölüm haberi de Mustafa Yılmaz'ın cenaze töreninde yaşandı. Arkadaşlarının tabutuna omuz veren aynı gruptaki Tuncer Alağan saatler sonra fenalaşınca kaldırıldığı hastanede öldü. Takip eden 3 gün içinde grupta bulunanlardan Esat F., Vedat B. de hayatını kaybetti, 2 kişinin ise gözleri kör oldu. Birlikte alkol aldıkları kişiler tek tek hayatını kaybedince metruk evde alkol alan Bülent A., Sezgin Y. ve Mehmet Emin T. de hastaneye gitti. Bir süre sonra 3'ü de fenalaştı ve komalık oldu. Entübe edilen 3 arkadaş kurtuldu.

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ÖLÜM ZİNCİRİNİN GİZEMİNİ ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Sabah'tan Orhan Turan ve Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre masadakiler kendi evlerinde hayatını kaybettiği için olay önce "münferit bir zehirlenme" vakası olarak algılandı. Ancak hastane polislerinin olayı rapor etmesinin ardından, ölüm zincirinin gizemini çözmek için özel bir ekip kuruldu. Ölen Tuncer Alağan'ın evinde ve terzi dükkânında çok sayıda şişe ve alkol ele geçirildi. Ekipler, terzi dükkânının çevresindeki kahvehane ve bilardo salonlarına müşteri kılığında girerek araştırma yaptı. Terzi dükkânına ortak olan Bülent Ş.'nin ve sahte alkolle gözlerini kaybeden kişilerin ifadesini aldı.

"35-40 TL'YE SATARDI"

Bülent Ş. ifadesinde "Mustafa Yılmaz ile 7-8 yıldır tanışıyoruz. 2 yıl önce dükkânlarımızı ortak hale getirdik. Benim kestiğim ürünleri dikip satıyordu. Bir süredir ek gelir olarak sahte alkol yapıp satıyordu. Dışardan bidonlarla aldığı etil ya da metil alkolün üzerine su katıp çalkalayıp ürettiği votkayı dükkâna gelen çevresindekilere pet şişeler içinde 35-40 liraya satardı. Mustafa'nın alkolleri Resul K. diye birinden aldığını biliyorum" dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Mustafa Yılmaz'ın sahte alkolü tedarik ettiği Resul K. tutuklandı.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul sahte alkol

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