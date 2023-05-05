5 MAYIS AY TUTULMASI SAATİ: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye’den görülecek mi? İşte burçlara etkisi...

Ay tutulması saati 5 Mayıs 2023 Cuma günü arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. "2023 ay tutulması nasıl ve nereden izlenir?" sorusunun yanıtı araştırılırken bu nadir görülen gök olayının burçlara etkisi de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 5 Mayıs 2023 Cuma 2023 ay tutulması saati...

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ay tutulması bugün (5 Mayıs 2023 Cuma) Saat 18.14'te başlayacak.

Ay tutulması saat 22:32'de sona erecek. Saatler 20:34'ü gösterdiğinde 14 derece Akrep burcunda yaşanacak olan yarı gölgeli ay tutulması esnasında ayın yalnızca bir kısmı gölgede kalacak.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ, NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Ay tutulması Avrupa dahil olmak üzere Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika bölgelerini etkisi altına alacak.

Ay tutulmasının Türkiye'den de kısmi olarak görülebileceği aktarıldı.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor.

Ay tutulması "parçalı", "tam" veya "yarı gölge" tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor. Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor.

Tam Ay Tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

