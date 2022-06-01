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  4. 5 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! ABD'den Kuzey Kore'ye yeni tehdit

5 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! ABD'den Kuzey Kore'ye yeni tehdit

01.06.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'nin yaklaşık 5 yıl aradan sonra ilk nükleer denemesini yakında gerçekleştirebileceği belirtildi. ABD, yeni bir nükleer test denemesi yapması halinde Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

5 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! ABD'den Kuzey Kore'ye yeni tehdit

ABD, Güney Kore ve Japonya'dan peş peşe Kuzey Kore açıklaması geldi. Kuzey Kore'nin yaklaşık 5 yıl aradan sonra ilk nükleer denemesini yakında gerçekleştirebileceği belirtilirken ABD'nin yeni bir nükleer test denemesi yapması halinde Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar uygulayacağı bildirildi.

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"KESİNLİKLE EK YAPTIRIMLAR İÇİN BASTIRACAĞIZ"

ABD, Güney Koreli ve Japon yetkililerce yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yaklaşık 5 yıl aradan sonra ilk nükleer denemesini yakında gerçekleştirebileceği belirtildi.

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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, halihazırda Kuzey'e karşı yürürlükte olan yaptırımların uygulanması gerektiğini vurgulayarak, Kuzey'in başka bir nükleer deneme yapması halinde "Bu son kararda denediğimiz gibi kesinlikle ek yaptırımlar için bastıracağız." ifadesini kullandı.

ÇİN VE RUSYA VETO ETMİŞTİ

Söz konusu açıklama, 26 Mayıs'ta Çin ve Rusya'nın, ABD tarafından sunulan ve nükleer savaş başlıkları taşımak için kullanılabilecek kıtalararası balistik füzelerin fırlatılması için Kuzey Kore'ye yönelik yeni ve sert yaptırımlar uygulanmasını öneren BM kararını veto etmesinin ardından geldi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, Çin ve Rusya'nın vetolarının, Kuzey Kore'yi korumak ve ülkenin daha da güçlenmesine "açık çek vermek" anlamına geldiğini söylemişti.

BM, 2006'da ilk nükleer denemesini yapmasından bu yana Kuzey Kore'ye çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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