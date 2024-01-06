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  4. 5 yıldızlı otelde daha önce görülmemiş ihmal! Kahvenin yanına su yerine koydukları sıvı pes dedirtti

5 yıldızlı otelde daha önce görülmemiş ihmal! Kahvenin yanına su yerine koydukları sıvı pes dedirtti

06.01.2024 09:17 | Son Güncelleme:
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2 yaşındaki Leyla… Ankara'da ailesiyle birlikte konakladığı beş yıldızlı bir otelde korkunç bir ihmalin kurbanı oldu. Annesinin kahvesinin yanındaki suyu içer içmez nefes alamaz hale geldi çünkü küçük kızın içtiği iddiaya göre su değil çamaşır suyuydu. Zamanında müdahale edilmese belki de Leyla canından da olabilirdi. Peki Leyla'nın yaşadığı Dehşetin sorumlusu kim? nasıl su bardağına çamaşır suyu koyulup servis edildi? İşte detaylar…

5 yıldızlı otelde daha önce görülmemiş ihmal! Kahvenin yanına su yerine koydukları sıvı pes dedirtti

Ankara’daki 5 yıldızlı bir otelde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Yeni ailesi konakladıkları otelde bir Türk kahvesi bir de salep sipariş etmişti. Garson getirdi ve kahvenin yanında su vardı. İşte o anda 2 yaşındaki Leyla suyu gördü ve bir yudum aldı ama onun içtiği su değil maalesef çamaşır suyuydu.

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APAR TOPAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İddiaya göre ortada korkunç bir ihmal vardı. Bedelini de Ankara 5 yıldızlı bir otelde konaklayan aile ödedi. Yaşadığı dehşetten sadece 5 dakika önce otelin lobisinde oynayan Leyla'yı annesi görüntüledi. Sonra masaya kahve geldi. Su sanıp çamaşır suyu içen küçük kız apar topar hastaneye götürüldü.

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Annesi küçük Leyla'yı o halde görünce ne yapacağını şaşırdı. Çünkü küçük kız daha saniyeler önce gayet sağlıklıydı. Annesine kahvenin yanında su olarak ikram edilen sıvıyı içtikten sonra ölümün eşiğine geldi.

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2 yaşındaki Leyla’nın annesi Zeynep Yeni minik kızının yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Öğürmeye başladı, nefesi kesildi. Gırtlağından bazı sesler gelmeye başladı. Ben tadına baktım ağzıma aldığım gibi direkt çıkardım zaten çamaşır suyu olduğu net bir şekilde belliydi. Sanayi tipi çamaşır suyunu oradaki bir çalışan önce 1 buçuk litrelik bir pet şişeye boşaltıyor daha sonra bunu tezgahın üzerine koyuyor. Tezgahın üzerinde unutuluyor. O pet şişeden de bizim kahvenin yanında gelen su bardağımı o çamaşır suyunu su olarak dolduruyor. Su zannediyor üzerine de bir dilim limon atıyor.
Hemen Leyla’yı hastaneye götürdük. Bütün doktorlar Leyla'nın başında toplandılar ben zaten Leyla'yı göremiyorum. Bakamıyordum yani giremiyordum sadece ağlıyordum.

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OTEL YÖNETİMİ ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ

Leyla'nın sağlık durumu şu an iyi aile ise otel yönetimine tepki gösterdi. İddiaya göre otel yönetimi sorumluluk kabul etmediklerini ve hatta kendilerinden özür bile dilemedi. Leyla yaşadığı dehşeti unutmaya çalışırken şikayetçi olan aile ise sorumluların ceza almasını beklediklerini söyledi.

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kahve otel çamaşır suyu
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