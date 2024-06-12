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  4. 5 yıldızlı termal otelde korkutan yangın! 4 saatte söndürüldü

5 yıldızlı termal otelde korkutan yangın! 4 saatte söndürüldü

12.06.2024 09:59
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Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı bir termal otelin çatısında, sabaha karşı yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiyenin 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

5 yıldızlı termal otelde korkutan yangın! 4 saatte söndürüldü

Afyonkarahisar kent merkezi Antalya-İzmir kara yolundaki 'Jura Otel' adlı 5 yıldızlı termal tesisin çatı katında, saat 04.00 sıralarında çıkan alevler, büyüyüp şehrin pek çok noktasından görülebilecek yangına dönüştü. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine ulaştı ve yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. (DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Afyonkarahisar otel
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