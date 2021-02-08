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  4. 50 milyonluk vurgun yapan sevgili çift lüks otelde yakalandı

50 milyonluk vurgun yapan sevgili çift lüks otelde yakalandı

08.02.2021 10:52 | Son Güncelleme:
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50 milyonluk vurgun yapan sevgili çift lüks otelde yakalandı

İstanbul'da yaklaşık 8 ay boyunca 200 vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla aranan sevgili çift, Beşiktaş’ta bulunan lüks bir otelde yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddialara göre, Beşiktaş başta olmak üzere Şişli ve Kağıthane ilçelerinde Emre K. (28) ve sevgilisi olduğu öğrenilen Hilal A. (27), popüler bir alışveriş uygulaması üzerinden yaklaşık 8 ay boyunca başta altın olmak üzere yüzde 30-40 indirimli çeşitli ürün sattıklarını ilk başta yakın çevresine söyleyerek müşteri kazanmaya başladılar. Müşterilerinden aldığı siparişleri yaklaşık 20 gün içerisinde teslim eden şüpheliler, bu şekilde birkaç kez alışveriş yaparak güven kazandılar ve daha sonra güven kazandığı insanlardan bu kez yüklü miktarda siparişler almaya başladılar. Şüpheliler daha sonra da aldıkları siparişleri bu kez müşterilerine teslim etmemeye başladı. Müşterilerinden gelen baskılar üzerine şüpheliler, önceki hafta cumartesi günü dolandırdıkları paralarla birlikte İstanbul Havalimanı’ndan Ukrayna’ya kaçtı ancak ülkeye alınmayarak sınır dışı edildiler. Şüpheliler, indikleri İstanbul Havalimanı’nda, dönüşlerinden haberdar olan bazı mağdurlardan kurtularak taksiyle kaçtı.

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LÜKS OTELDE YAKALANDILAR

Olay hakkında toplamda 36 mağdur vatandaşın şikayette bulunması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çiftin bindiği taksinin plakasını belirleyen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İstanbul’un en lüks otellerinden birine gittiğini, otele başkasına ait bir kimlik ile giriş yaptıklarını ve rezidans odada kaldıklarını belirledi. Yapılan çalışmaların ardından hazırlıklarını tamamlayan ekipler, geçtiğimiz çarşamba günü şüpheliler Emre K., ve Hilal A'yı kaldıkları odaya yaptığı baskında gözaltına aldı üst aramalarında çıkan 8 bin 300 dolara el konuldu.

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200 kişiden yaklaşık 50 milyon liralık vurgun yaptıkları değerlendirilen şüpheliler, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edildi. Buradaki işlemlerinin ardından her iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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36 vatandaşın şikayetçi olduğu, yapılan ilk tespitlerde şüphelilerin 5 milyon 700 bin lira dolandırdıkları belirlenirken, mağdur sayısının yaklaşık 200 kişi, dolandırıcılığın boyutunun da 50 milyon lirayı bulabileceği bildirildi.

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Kaynak: DHA


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