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52 yaşında botoks etkili kırışıklık karşıtı bakım sırrını paylaştı! En ucuz gençleşme yöntemi...

22.05.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ciltteki kırışıklıklardan kurtulmanın en etkili yolunun botoks olduğu düşünülse de evde uygulanan yaşlılık karşıtı bakımlarla daha genç görünmek mümkün olabiliyor. TikTok'ta 52 yaşındaki bir kadın 30'lu yaşlarda görünmesini sağlayan botoks etkili güzellik sırrını açıkladı.

52 yaşında botoks etkili kırışıklık karşıtı bakım sırrını paylaştı! En ucuz gençleşme yöntemi...

52 yaşındaki Simply Loretta, insanların onu 22 yaşında gibi gördüğünü belirterek genç görünmesini sağlayan cilt bakımı sırrını paylaştı. 17.2 binin üzerinde beğeni alan videoda “52 yaşındayım, 1970 doğumluyum ve bana çok soru soruluyor. Bana bu kadar pürüzsüz bir cilt veren cilt bakım rutinim nedir?" dedi.

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Loretta, cilt bakımında maliyeti oldukça uygun olan gliserini kullandığını açıkladı.
Gliserin, suyu cildinizin daha derin seviyelerinden ve havadan cildinizin dış katmanına çekerek nemlendirme sağlıyor.

CİLDİ SIKILAŞTIRIYOR

Loretta, “Doğru biliyorum, inanması zor ve ben de ilk duyduğumda öyleydim. Aslında TikTok'ta bu kadar kilo verdikten sonra cildini sıkılaştırmak için gliserin kullandığından bahseden bir bayan gördüm ve 'Acaba bana faydası olur mu? 'dedim.
Çünkü menopoza girdiğinizde cildiniz kurumaya başlar, elastikiyetini kaybeder ve 'belki bu yardımcı olabilir' diye düşündüm."

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İNCE ÇİZGİLERİ GİDERİYOR

"Aman Tanrım, bu bir oyun değiştirici oldu. Bunu daha önce nasıl bilmiyordum?
Losyonlarınızın çoğuna bakarsanız, muhtemelen üçüncü hatta ikinci bileşenin aslında gliserin olduğunu göreceksiniz . Ve ne yaptığı, aslında nemi hapseder ve böylece cildinizi daha dolgun hissettirir, bu da bu ince çizgilerin bazılarının giderilmesine yardımcı olur."

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CİLDİNİZ NEMLİYKEN UYGULAYIN

Loretta daha sonra kameraya maddenin ne kadar "yoğun" olduğunu eline az miktarda dökerek gösterdi. “Doğrudan cildinize uygulamak istemezsiniz, bu yüzden cildiniz nemliyken uygulamak en iyisidir."

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700'den fazla kişi düşüncelerini paylaşmak için yorumlar yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı onun ellili yaşlarında olduğuna inanmıyordu. Sosyal medya kullanıcıları “Vay canına, 20'li yaşların sonundayım demekle kurtulursun. Güzel", "Yaşınızın yarısı kadar görünüyorsunuz", "Harikasın ve umarım 50'ye geldiğimde senin kadar güzel görünürüm.", “Senden daha çok kırışıklığım var ve 17 yaşındayım” yorumlarını yaptı.


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