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56 yaşındaki Salma Hayek yaşlanma karşıtı iksirini açıkladı! "Biraz iğrenç ama..."

04.05.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

56 yaşındaki Hollywood yıldızı Salma Hayek, gençlere meydan okuyan fiziği ve cildiyle dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu yılların eksiltemediği güzelliğinde kullandığı sırlarını açıkladı. Botoks etkisi yaratan kolajen deposu iksirini paylaşan Salma, yaşlanma karşıtı bakımında yaptıklarını anlattı.

56 yaşındaki Salma Hayek yaşlanma karşıtı iksirini açıkladı! "Biraz iğrenç ama..."

56 yaşındaki Salma Hayek'in Instagram hesabında paylaştığı bikinili fotoğraflarla ilgi çekti. Yıllara rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere meydan okuyan Salma Hayek, "Yenilenmiş hissetmem gerektiğinde okyanusa atlıyorum" yazdı. Güzel oyuncunun hayranları genç görünümünün sırrını merak etti. Takipçileri "'50'li yaşlarda bu kadar genç görünmek yasa dışı olmalı" yorumunu yaptılar.

YAŞLANMA KARŞITI İKSİRİ

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Salma Hayek, 2015'te People dergisine verdiği bir röportajda cildinin dolgun görünmesini sağlama konusunda sırlarını açıkladı. “Şu anda gerçekten sevdiğim bir şeyi yapıyorum. Adı kemik suyu! Bu biraz iğrenç. Bir inekten bir sürü kemik alıyorsunuz ve onları saatlerce yavaş yavaş pişiriyorsunuz." dedi.

CİLT VE SAÇ SAĞLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

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"İnek kemiğinde jelatin ve yağla dolu kemik iliği var. Bence kendinizi genç tutmanız çok iyi. Cildiniz, saçlarınız ve tırnaklarınız için dokuların yeniden yapılandırılmasına yardımcı olur. Kollajenle dolu.” Kemik suyu, kıkırdağımızda, kemiğimizde ve cildimizde bulunan yapısal bir protein olan kolajen ile doludur.


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