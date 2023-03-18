HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. '57'nci Alay' korteji, 4 günlük yolculuğun ardından Gelibolu'da

'57'nci Alay' korteji, 4 günlük yolculuğun ardından Gelibolu'da

18.03.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla 13 Mart'ta Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törenle yola çıkan 57'nci Alay korteji, 4 gün süren yolculuğun ardından Gelibolu’ya ulaştı. Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, "El sallamaları, bayrak sallamaları, çocukların bizlere selam vermesi bizleri kat kat bu işi bir yıl sonrası nasıl yaparız, daha güzeline nasıl taşırız diye hep heyecanlandırıyor, şevk veriyor, enerji veriyor" dedi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart Cumartesi günü düzenlenecek törene katılmak üzere 57'nci Alay Şehitliği'ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve STK temsilcileri, 13 Mart'ta Tekirdağ Valiliği önünden törenle yola çıktı. 4 gün süren yolculuğun ardından kortej, ellerinde Türk bayraklı flamaları ve pankartlarıyla birlikte saat 18.30'da Gelibolu'ya ulaştı. Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz önderliğindeki kortej, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından çiçeklerle karşılandı. Coşkuyla karşılanan 57'nci Alay Komitesi, yürüyüşlerini şehir merkezindeki Atatürk Anıtı önünde noktaladı.

57nci-alay-korteji-geliboluda_5574_dhaphoto3

"HEYECANLANDIRIYOR, ŞEVK VE ENERJİ VERİYOR"

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, "El sallamaları, bayrak sallamaları, çocukların bizlere selam vermesi bizleri kat kat bu işi bir yıl sonrası nasıl yaparız, daha güzeline nasıl taşırız diye hep heyecanlandırıyor, şevk veriyor, enerji veriyor. Biz normal yürüyüşçüler değiliz. Öyle çıktık yollara sebebi vardı. Çünkü bilgiyi, beceriyi, belgeleri aktarmak için bizim ülkemizde onun eylemliliğini hayata geçirmen gerekiyordu, dikkatleri çekmen gerekiyordu ve biz Tekirdağ’dan başlayan, Çanakkale sürecini dikkat çeke, çeke ama tarihsel sürece katkı suna, suna yaptık" dedi.

57nci-alay-korteji-geliboluda_5574_dhaphoto2

"EN BAŞINDAN SONUNA DEYİN MUSTAFA KEMAL RUHU HEP VAR"

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, bu güzel yürekli yürüyüşçüleri, bu kahraman topraklarda ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Bir konuya girer anlatırken, diyoruz ki, Cumhuriyetin temel taşı, Gelibolu muharebeleridir. Çanakkale Deniz Savaşlarından başlayarak, yabancı emparyal güçlerin aldıkları cevap sonrası bu ülkeyi terk edene kadar. Bütün bu olayların en başından sonuna deyin Mustafa Kemal ruhu hep var" diye konuştu.

57nci-alay-korteji-geliboluda_5574_dhaphoto1

Başkan Özacar konuşmasının ardından, Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz’a, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Çeviker’e, Muratlı Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Yıldız’a, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Avcı'ya çiçek sunarken, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı İmam Yaman’a da Türk bayrağı hediye etti.

Gece Gelibolu Belediyesinin misafiri olacak olan 57'nci Alay Komitesi üyelerinin, bugün Gelibolu’daki törenlere katıldıktan sonra, yürüyüşlerinin son noktası olan Çanakkale'ye hareket edecekleri öğrenildi.

SAVAŞ 325 GÜN SÜRDÜ

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti. 325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk Ordusu'nun zaferiyle sona erdi.

Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu; Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı.

3574595_4084581a31176ae963829f1302bb2024

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘AK Parti’ iddiası sonrası ilk kez konuştu!‘AK Parti’ iddiası sonrası ilk kez konuştu!
İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 'Virüs gibi işgal etmişler, bu işi takip edeceğiz'İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 'Virüs gibi işgal etmişler, bu işi takip edeceğiz'
Savcı Sayan belediye başkanlığından istifa ettiSavcı Sayan belediye başkanlığından istifa etti
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale 18 mart çanakkale zaferi

En Çok Okunan Haberler

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Galatasaray'da Muslera'dan olay yaratan hareket!

Galatasaray'da Muslera'dan olay yaratan hareket!

Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki fark kaç? İşte sonuçlar

Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki fark kaç? İşte sonuçlar

Mansur Yavaş neden aday olmadığını anlattı!

Mansur Yavaş neden aday olmadığını anlattı!

Kilis ve Gaziantep'te 'süper hücre' etkili oldu! Meteoroloji'den 11 il için sarı ve turuncu uyarı

Kilis ve Gaziantep'te 'süper hücre' etkili oldu! Meteoroloji'den 11 il için sarı ve turuncu uyarı

Togg'dan yeni görüntüler geldi!

Togg'dan yeni görüntüler geldi!

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.