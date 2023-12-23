6 ile şehit ateşi düştü! Hain saldırının detayları ortaya çıktı: PKK'lı teröristler saldırı için o anı beklemiş

Irak'ın kuzeyinde dün TSK'ya ait bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensubu teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. İzmir, Sinop, Malatya, Denizli, Zonguldak ve Tokat'a şehit ateşi düştü. Türkiye, şehitlerine ağlarken hain saldırının da detayları ortaya çıktı.

SİSLİ HAVAYI FIRSAT BİLDİLER

Sözcü'nün haberine göre teröristlerin bölgede yaşanan yoğun sağanak yağış sonrasında çöken sisi fırsat bilerek, İHA, SİHA ve helikopterler ile gece görüş cihazlarının çalışamadığı ortamda 3 ayrı noktadan üs bölgesine saldırı düzenledikleri belirlendi.

PUSUDA BEKLEMİŞLER

Teröristlerin Mehmetçiğin konumlandığı üs bölgesine saldırı için günler öncesinden hazırlık yaparak hava durumunu takip ettikleri, insansız keşif uçakları ile silahlı insansız hava araçları ve taarruz helikopterlerinin görüntü alamadığı, bulutlu, yağışlı ve sisli hava kolladıkları anlaşıldı. Teröristlerin dünkü yoğun sağanak yağış sonrası bölgeye çöken yoğun sis üzerine gün batımına yakın havanın karardığı anda pusuda bekledikleri öğrenildi.

GÖRÜŞ MESAFESİ BİR METRENİN ALTINA DÜŞMÜŞ

Çöken sis nedeniyle görüş mesafesinin neredeyse bir metrenin altına düşmesi üzerine saat 16.15 sıralarında teröristlerin yeni nesil AT-4 ve Konkurs füzeleri ile roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdıkları öğrenildi.

4 FARKLI NOKTADA TERÖRİSTLER SIKIŞTIRILDI

Teröristlerin saldırı sonrası kaçış güzergahları kontrol altında alındı. 4 farklı noktada kıstırılan teröristlerden saldırının başında yer alan Avareş Dijwar kod adlı sözde grup sorumlusu olmak üzere 9 terörist etkisiz hale getirildi.







