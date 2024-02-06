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  4. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Bakan Özhaseki'nin sözleri tepki çekti! 'Yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz diyorlar'

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Bakan Özhaseki'nin sözleri tepki çekti! 'Yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz diyorlar'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
06.02.2024 23:24 | Son Güncelleme:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin canlı yayında kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki çekti. Deprem bölgesindeki çalışmaları aktaran Özhaseki, depremzedelerin evlerinin yıkılmasından memnun olduklarını vurgulayarak "Allah razı olsun, bak evimiz yıkıldı (Eğer ölüler de yoksa) valla yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz diyorlar" dedi.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Bakan Özhaseki'nin sözleri tepki çekti! 'Yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz diyorlar'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde katıldığı canlı yayında deprem bölgesindeki çalışmalara değindi.

"BİZE MİS GİBİ VİLLA VERDİNİZ"

Bakan Özhaseki'nin evleri yıkılan vatandaşlarla ilgili sözleri ise tepki çekti. Depremzedelerin evlerinin yıkılmasından memnun olduklarını vurgulayan "Allah razı olsun, bak evimiz yıkıldı (Eğer ölüler de yoksa) valla yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz diyorlar" dedi.

Özhaseki şunları ifade etti:

"Hele hele köylerdeki... Şimdi taştan yığma yerler yapmışlar oturulurken 2 odalı, 3 odalı... Oralar şimdi yıkılıyor, villa gibi evler veriyoruz. Herhalde köy evlerinin arada görüntüleri geliyor dimi? Mesela onları şimdi çelikten yapmaya başladık. Şimdi onu hiçbir şey yıkamaz. 9 şiddetindeki bir depremin çelik karkası olan yapıları yıkması mümkün değil.

Şu ana kadar teslim ettiğimiz, evlerine misafir olduğumuz vatandaşların söylediği şu: 'Allah razı olsun, bak evimiz yıkıldı (Eğer ölüler de yoksa) valla yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz diyorlar. Ölü varsa tabi onun acısını ölçecek bir alet icat olmadı."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özhaseki'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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