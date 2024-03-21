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6 Şubat'ın unutulmayan acılarından İsias Otel... "Çocuklarımızı canlı canlı gömdüler"

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.03.2024 16:53
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6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçti. Ancak acılar hala taze. Kıbrıs'tan Adıyaman'a şampiyon olmak için gelen ancak sonsuzluğa uğurlanan öğrencilerin aileleri haklı isyanlarına devam ediyor. Hayatını kaybeden sporculardan Selin Karakaya'nın annesinin, "Çocuklarımızı canlı canlı gömdüler" sözleri boğazları bir kez daha düğümledi.

6 Şubat'ın unutulmayan acılarından İsias Otel... "Çocuklarımızı canlı canlı gömdüler"

Üzerinden yıllar geçse de unutulmayacak acılar barındıran 6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, milyonlarca insanlar ya evlerini kaybetti ya da şehirlerini. Kıbrıs'ın sporda başarılı okullarından Maarif Koleji öğrencileri de sportif başarılı için geldiği Adıyaman'da depreme yakalanarak hayatlarını kaybetti.

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140 Journos kanalı 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'in yıkımını ve acılı Kıbrıslı ailelerin isyanlarını Olası Kast belgeselinde işledi. Çocuklarını kaybeden ailelerin sözleri yürekleri burktu.

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"CANLI CANLI GÖMDÜLER"

Selin Karakaya da o gece otelde olan öğrencilerden sadece biriydi. Kıbrıs'taki başarılı sonuçlarına Adıyaman'da da devam etmişti. Ertesi günkü maçlarına hazırlanmak için erkenden uyumuşlardı ancak 4.17'deki depremde bulundukları otel çöktü.

Karakaya'nın annesi oteli gördükten sonra dayanamayıp isyan ederek, "Çocuklarımızı canlı canlı gömdüler. Gün yüzü görmeyecek o pislik katiller. Sonuna kadar bedelini ödeyecekler" diyerek davanın peşini bırakmayacağını belirtti.

anne

"ÖFKEM ÇOK YÜKSEK"

Acılı anne ayrıca, "Ben artık başka insanlar ölsün istemiyorum. Bu iş bilmeyen hukuka, bilime inanmayan cahil insanlara engel olmak istiyorum. Ben çocuğumu kaybettim. Çocuğum bu insanlar yüzünden öldü. Öfkem çok yüksek. Çocuğum beni izleyip bunu görmeli. Annem savaş veriyor demeli." ifadelerini kullandı.

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"BİNA ÖNÜNDE KAZA OLSA OTEL ÇÖKERMİŞ"

Başka bir acılı babası ise, "Hepimiz Türk hukukunu öğrenmek zorunda kaldık. Bunları öğrenmemize gerek var mı? Olası kast nedir ne değildir... Bence gerek yok. Bizim dosyamız bilinçli taksirden açıldı. Normal vatandaş olarak baksam bir cinayetten kaçıştır benim gözümde. Olası kast cinayetin cezasını kesecek kanundur benim anladığım kadarıyla." dedi. Baba ayrıca binayla ilgili, "İlk andan beri belliydi. Burada bir yanlışlık var etrafta görülüyordu. Beton elde ufalanır mı? Elimizde ufalanıyordu, kum gibiydi. Orada anladık zaten binayı. 7 büyüklüğünde depreme ihtiyaç yok yani, 4'te de yıkılırmış 3'te de... Bir araba bina önünde kaza yapsa bu bina yine yıkılmış o kadar kötüymüş" sözleriyle acısını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman 140 journos kıbrıs
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