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61/1-b Trafik cezası nedir? 61/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

30.01.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte belli kurallar vardır ve bu kurallar düzen ve güvenlik için uyulması zorunludur. Uyulmaması durumunda ciddi güvenlik sorunları oluşturabileceği gibi bazı aksaklıklara da yol açabilmektedir. Bu sebeple kural ihlallerine belli para cezaları uygulanır.

61/1-b Trafik cezası nedir? 61/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezalarının hepsinin belli kategorileri vardır ve bunun üzerinden isimlendirilir. Trafikteki işleyişin aksamaması güvenlik ve düzen açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kurallara uyulmadığı taktirde oluşturduğu sorunlara göre belli para miktarlarıyla cezası belirlenir. Para cezaları kuralların çeşidine göre belirlenir ve uygulanır. Bunlar çok büyük cezalar olabildiği gibi belli miktardaki para cezaları da olabilir. Bu cezalardan bir tanesi de 61/1-b cezasıdır.

61/1-b Trafik Cezası Nedir?

Trafikte belirlenen kurallara uymamak belli yaptırımları da beraberinde getirir. Bu yaptırımlar para cezası olarak uygulanır. Bu cezalardan biri olan 61/1-b ise park edilmemesi gereken bir yere park edilen araç sahiplerine uygulanır. Bu alanlar trafik işaretleriyle belirlenir. Belli bölgelere park etmek trafik akışını olumsuz etkileyeceği için yasaklanır. Bu yasakları gösteren trafik levhalarına bu sebeple dikkat etmek gerekir.

61/1-b Trafik Cezası Maddesinin İhlalinin Konusu

Trafik cezaları belli numaralarla, çeşitlerine göre isimlendirilir. 61/1 ile başlayanlar ise park ihlalleri ile ilgili olmaktadır. Park edilmemesi gereken bölgeler trafik levhalarıyla işaretlenir ve bunların ihlaline göre ceza uygulanır. 61/1-b cezası da bu levhaların bulunduğu bölgeye aracın park edilmesi sonucu uygulanır. Bu levhaların bulunduğu bölgelere park etmek trafikte aksaklıklara sebep olur bu sebeple araç sahiplerine ceza uygulanır.

61/1-b Cezası Kimlere Uygulanır?

Taşıt yolunda bulunan ve park etmenin yasak olduğunu belirten bölgelere park edilmiş olan araç sahiplerinin hepsi bu cezaya tabiidir. Bu bölgelere park edilmesinin yasak olmasının belli sebepleri bulunduğu ve trafik akışını engellememek için dikkate alınması büyük önem taşımaktadır.

61/1-b Trafik Cezası Tutarı

Trafikte uygulanan cezalar, ihlalin verdiği veya verebileceği zarar göz önüne alınarak belirlenir. 61/1-b trafik cezasının tutarı da belirlenen bölgelere park edilmesi yasak olduğu halde kuralı ihlal eden kişilere uygulanır. Bu ihlal düzenin bozulmasına ve farklı sorunlara yol açtığı için 436 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu tutarı kuralı ihlal eden bütün araç sahipleri ödemekle yükümlüdür.

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