61/1-d Trafik cezası nedir? 61/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezalarının hepsi belli konulara göre ayrılır ve bunun üzerinden isimlendirerek kaydedilir. Trafikteki işleyişin aksamaması güvenlik ve düzen açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kurallar trafik güvenliğini ve düzenini sağladığı için bunun bozulmasına yönelik davranışlara belli yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu yaptırımlar belli tutardaki para cezaları ile olmaktadır. Para cezaları kuralların çeşidine göre belirlenir ve uygulanır. Bu cezalardan bir tanesi de 61/1-d cezasıdır.

61/1-d Trafik Cezası Nedir?

Trafikte belirlenen kurallara uymamanın belli yaptırımları bulunur. Bu yaptırımlar para cezası olarak uygulanır. Bu cezalardan biri olan 61/1-d ise park ihlalleri ile ilgilidir. Trafikte belli bölgelere park etmek yasaktır. Bunlardan bir tanesi de yangın muslukları için geçerlidir. 61/1-d trafik cezası, yollarda bulunan yangın musluklarının en az beş metre uzağına park edilmesi kuralının ihlal edilmesi karşısında uygulanır.

61/1-d Trafik Cezası Maddesinin İhlalinin Konusu

Trafik cezaları belli numaralarla, çeşitlerine göre isimlendirilir. 61/1 ile başlayanlar ise park ihlalleri ile ilgilidir. Park edilmemesi gereken bölgeler bellidir ve bunların ihlaline göre ceza uygulanır. 61/1-d cezası ise yangın musluklarını kapsar. Yollarda acil durumlar için yangın muslukları bulunmaktadır. Bunların kullanılması gereken durumlarda engelle karşılaşılmaması için çevresinde belli bir mesafeye kadar park halinde aracın bulunmaması gerekir. Bu mesafe ise beş metredir. Beş metreden daha yakına park edildiği takdirde bu ceza uygulanabilir.

61/1-d Cezası Kimlere Uygulanır?

Bu ceza park ihlali ile ilgili olduğu için bu kuralı çiğneyen bütün araçlara uygulanmaktadır. Yangın musluğu bulunan bölgenin her yönden en az beş metre içerisine park eden bütün araç sahipleri 61/1-d trafik cezasını ödemekle yükümlüdür.

61/1-d Trafik Cezası Tutarı

Trafikte uygulanan cezalar, ihlalin verdiği veya verebileceği zarar göz önüne alınarak belirlenir. 61/1-d trafik cezasının tutarı da önemli durumlarda yangın musluğuna erişimin engellenmesine yol açtığı için 436 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu tutarı kuralı ihlal eden bütün araç sahipleri ödemekle yükümlüdür.



