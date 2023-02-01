60/1-h Trafik cezası nedir? 60/1-h trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Artan trafik kazaları nedeniyle trafik kurallarıyla beraber trafik ceza maddeleri konulmuştur. Trafik kuralları belli kategorilere ayrılmış ve bu şekilde uygulanmaktadır. Bu kategoriler cezanın kolay anlaşılması ve işlemin pratik olması açısından gereklidir. Trafikte uygulanan kuralların ihlal edilmesi trafik akışını olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple belli para cezaları belirlenmiş ve ihlal eden kişiler bu tutarları ödemekle yükümlü tutulmuştur. Bu cezalardan bir tanesi de 60/1-h cezasıdır.

60/1-h Trafik Cezası Nedir?

60/1-h trafik cezası gereğince araç sürücülerinin taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde on beş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak yasaktır.

60/1-h Trafik Cezası Maddesinin İhlalinin Konusu

Trafikte araçların park edeceği bölgeler önemlidir. Yolların kenarlarında çoğunlukla araçların durabileceği veya park edebileceği bölümler bulunur. Bu bölgelerin dışına çıkılması trafik akışını olumsuz etkiler. Bu sebeple aracını karayolları üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında park etmesi sebebiyle trafik kuralları ihlali üzerine kişiye para cezası verilir.

60/1-h Cezası Kimlere Uygulanır?

Trafik ceza kanunu yönetmeliğine göre 60/1-h trafik ceza maddesi, trafik akışını olumsuz etkileyen araçların sahiplerine uygulanır. Karayolları üzerinde aracını zorunlu bir durum belirtmedikçe:

Araç sahiplerinin işaret levhalarına ve yaklaşım yönünde

Araç sahiplerinin park izni verilen yerler dışında

Araç sahiplerinin yerleşim birimi içerisinde on beş ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede aracını park etmesi yasaktır. Bu alanlara aracını park eden veya durduran sürücüler para cezası alır.

60/1-h Trafik Cezası Tutarı

Trafikte uygulanan cezalar, ihlalin verdiği ve verebileceği zarar göz önüne alınarak belirlenir. 60/1-h trafik ceza maddesi ihlali durumunda 132 tl para cezası verilir.



