61/1-c Trafik cezası nedir? 61/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Belli konulara göre ayrılan trafik kurallarının cezaları da buna göre belirlenmektedir. Düzen bozan bütün ihlallerin cezası para olmakla birlikte, bu kural ihlalini yapan araç sahibinin ehliyetine işlenen belli miktarda ceza puanı da olmaktadır. Bu uygulamalar caydırıcı olması amacıyla vardır. Güvenliği ciddi oranda tehdit eden kural ihlallerinin cezası daha büyük olmaktadır. Cezaların miktarları trafiği etkileme oranına göre de belirlenir.

61/1-c Trafik Cezası Nedir?

Trafiğin belli bir düzene göre ilerlemesi önemlidir. Bunun bozulmaması için koyulan kurallara uymayanlara ise ceza uygulanır. Bu cezalardan biri olan 61/1-c ise park ihlalleri ile ilgilidir. Trafikte belli bölgelere park etmenin yasak olması trafik akışı açısından önemlidir. Bu cezalardan bir tanesi de yaya yolları için geçerlidir. Yollarda geçiş için olduğu belirtilen çizgiler bulunur. 61/1-c trafik cezası, yollarda bulunan bu geçiş çizgisine park edilmesi durumunda uygulanır.

61/1-c Trafik Cezası Maddesinin İhlalinin Konusu

Trafik cezaları belli numaralarla, çeşitlerine göre isimlendirilir. 61/1 ile başlayanlar ise park ihlalleri ile ilgilidir. Park edilmemesi gereken bölgeler bellidir ve bunların ihlaline göre ceza uygulanır. 61/1-c cezası da yaya geçişi için belirlenen bölgeye park edilmesi ile ilgilidir. Bu geçiş bölgeleri rahat geçilmesi açısından açık olmalıdır. Buraya park edilen araçlar, yayaların geçişini engelleyeceği için cezaya tabii tutulur.

61/1-c Cezası Kimlere Uygulanır?

Bu ceza park ihlali ile ilgili olduğu için bu kuralı çiğneyen bütün araçlara uygulanmaktadır. Geçiş önceliği bulunan bölgenin ihlal edilmesi, önceliği bulunan kişiler için dezavantaj oluşturur. Trafikteki unsurların her birinin yolları rahat kullanması için koyulan bu kuralların araç sahibi tarafından ihlal edilmesi cezayı gerektirir. Bu sebeple geçiş olarak belirtilen bölgeye park eden herkese bu ceza uygulanır.

61/1-c Trafik Cezası Tutarı

Trafikte uygulanan cezalar, ihlalin verdiği veya verebileceği zarar göz önüne alınarak belirlenir. 61/1-c trafik cezasının tutarı da yayaların geçiş önceliğini ihlal ettiği için ve rahat geçişlerin engellenmesine yol açtığı için 436 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu tutarı kuralı ihlal eden bütün araç sahipleri ödemekle yükümlüdür.



