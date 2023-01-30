60/1-g Trafik cezası nedir? 60/1-g trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları belli kategorilere ayrılmış ve bu şekilde uygulanmaktadır. Bu kategoriler cezanın kolay anlaşılması ve işlemin pratik olması açısından gereklidir. Trafikte uygulanan kuralların ihlal edilmesi trafik akışını olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple belli para cezaları belirlenmiş ve ihlal eden kişiler bu tutarları ödemekle yükümlü tutulmuştur. Bu cezalardan bir tanesi de 60/1-g cezasıdır.

60/1-g Trafik Cezası Nedir?

Trafikte belirlenen kurallar ihlal edildiği takdirde uygulanan belli yaptırımlar bulunmaktadır. Bu yaptırımlar para cezası ve ehliyete işlenen ceza puanı olarak uygulanır. Bu cezalardan biri olan 60/1-g de belirlenen bölgelerdeki park ihlallerini kapsamaktadır. Trafikte belli bölgelere park etmenin yasak olması, trafik akışı için önem arz eder. Yollarda park edilebilecek belli bölgeler bulunur. Burada belirlenen alanlara park edilmesi ve dışına çıkılmaması gerekir. Trafik akışının olduğu yolların yan tarafına park edilebilir fakat bu park edilen araçların yanına park edilmesi yasaktır.

60/1-g Trafik Cezası Maddesinin İhlalinin Konusu

Trafikte araçların park edeceği bölgeler önemlidir. Yolların kenarlarında çoğunlukla araçların durabileceği veya park edebileceği bölümler bulunur. Bu bölgelerin dışına çıkılması trafik akışını olumsuz etkiler. Bu sebeple tek şerit halinde uygulanan bu park bölgelerinin yanında, dışarıda kalacak şekilde park edilmesi veya duraklama yapılması cezaya sebebiyet verir.

60/1-g Cezası Kimlere Uygulanır?

60/1-g cezası, trafik akışını olumsuz etkileyen araçların sahiplerine uygulanır. Trafik akışının bulunduğu yolların kenarlarında bulunan ve işaretlenen park alanlarına park eden araçların yanında durulması ciddi kazalara sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeple sadece park edilmesi değil duraklama yapılması da yasaktır. Bu kurala uymayan bütün araçlar bu cezanın getirisi olan tutarı ödemekle yükümlüdür.

60/1-g Trafik Cezası Tutarı

Trafikte uygulanan cezalar, ihlalin verdiği ve verebileceği zarar göz önüne alınarak belirlenir. 60/1-g trafik cezasının tutarı da taşıtların trafikteki ilerleyişini ciddi oranda etkilemesine göre belirlenmiştir. Bu cezanın tutarı 196 Türk Lirasıdır ve ceza puanı da 10 olarak ehliyete işlemektedir.



