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61/1-k trafik cezası nedir, tutarı nedir? 61/1-k trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

07.01.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehir içi ve şehirlerarası yollarda trafiği düzenlemek için çeşitli kurallar bulunur. Bu kurallar trafiği daha güvenli bir şekilde sağlamak için Karayolları Trafik Kanununca belirlenmiştir. Trafik kurallarına uyulmadığı zaman sürücüler trafik cezalarıyla karşı karşıya kalırlar. 61/1-k numaralı trafik cezası da belirli durumlarda kesilen cezalardan biridir. 61/1-k trafik cezasının hangi durumları kapsadığı Karayolları Trafik Kanununda yazmaktadır. Peki, 61/1-k trafik cezası tutarı ne kadar?

61/1-k trafik cezası nedir, tutarı nedir? 61/1-k trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları, yasalarca belirlenmiş trafik kurallarına uyulmadığı zaman uygulanan bedellerdir. Trafik cezaları para, hapis, ehliyet puanı gibi bedel karşılıklarına sahiptirler. Trafik kuralları sadece hareket hâlinde ya da akış hâlinde olan trafik için değil aynı zamanda park hâlindeki araçları da kapsar. Park etme kuralları da Kanun tarafından belirlenmiştir ve tüm sürücülerin bu kurallar dâhilinde park etmesi gerekir. Para cezası ödenen trafik cezalarından biri olan 61/1-k maddesi, para cezasının yanı sıra ehliyet puanı cezası da içerir.

61/1-k trafik cezası nedir?

Trafik cezaları ve trafik kuralları Karayolları Trafik Kanunu ile belirlenmiştir. Karayolları Trafik Kanunu maddeler hâlinde tanımlamaları yaparak trafik kurallarını ve trafik cezalarını açıklar. 61/1-k trafik cezası maddesi ihlalin konusu da bu Kanun'da yer alan trafik cezalarından biridir. 61/1-k trafik cezası maddesi ihlalin konusu hatalı parktır. Karayolları Trafik Kanununun 61. maddesi hatalı park yer ve durumlarını açıklar.

61/1-k trafik cezası maddesi ihlalin konusu, taşıt yolunda işaret levhası ile belirtilmemiş veya ayrıca park yeri ayrılmamış köprü, üst geçit veya alt geçit üzerine veya 10 metrelik mesafesine park yapmanın yasak olduğunu açıklar. Eğer üst geçit, alt geçit, köprü noktalarına veya 10 metrelik yakınına park yapılmışsa ve bu noktalara park yapılabileceğini gösteren bir işaret yoksa hatalı park yapılmış demektir. Böyle bir durumda 61/1-k trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde trafik cezası kesilir.

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61/1-k trafik cezası kimlere uygulanır?

61/1-k trafik cezası bu maddenin konusunda yer alan park yasağı çiğnendiği zaman verilmektedir. 61/1-k trafik cezası ihlali tespit edildiği zaman araç plakasına veya sürücüye kesilebilir. Trafik cezalarının araç plakasına kesilmesinin sebebi kameralardan tespit edilen trafik kuralı ihlalinde veya yetkililerin sürücüsüz, hatalı park yapmış aracı tespit etmesi durumunda sürücünün kim olduğunun bilinmemesidir. Araç plakasına kesilen cezaları ödemekle olan kişi araç sahibidir.

Hatalı park yapmış veya trafik kuralı ihlal etmiş araçların yetkililer tarafından durdurulması veya sürücüsüyle birlikte tespit edilmesi durumunda trafik cezası sürücüye kesilir. Sürücüye kesilen cezalardan araç plakası etkilenmez ve dolayısıyla araç sahibi de etkilenmez. Bu fark sürücünün araç sahibi olmadığı durumlarda adaletsizlik olmaması içindir.

61/1-k trafik cezası tutarı nedir?

Karayolları Trafik Kanununun 61. maddesi a’dan o’ya kadar alt başlıklar içerir. Bu alt başlıklardaki trafik cezalarının çoğunda 436 TL para tutarı talep kesilir. 61/1-k trafik cezası tutarı da 436 TL para cezası içerir. Ancak cezayı ödemekle sorumlu kişi bu bedeli erken öderse cezada indirim almaktadır. 61/1-k trafik cezasının tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde ödenen cezalarda %25 indirim uygulanır ve 61/1-k trafik cezası tutarı 327 TL’ye düşer.

Trafik cezalarının bedel karşılığı yalnızca para tutarı değildir. Trafik cezaları sürücülerin ehliyet puanını düşürmektedir. 61/1-k trafik cezasının ehliyet puanı karşılığı 15’dir ve bu ceza verildiğinde sürücünün ehliyet puanından 15 puan düşer. Sürücülerin ehliyet puanlarının her yıl yenilenen bir kotası vardır. Ehliyet kotası her yıl için 100’dür. Eğer bir sürücü bir sene içinde ehliyet puanı kotasını 3 kere doldurur ve toplam 300 puanlık ceza alırsa sürücünün ehliyetine süresiz el konulabilmektedir.

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