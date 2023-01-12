61/1-ı trafik cezası nedir, tutarı nedir? 61/1-ı trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

61 numaralı trafik cezası kanununun alt maddelerinden biri de 61/1-ı kodlu trafik cezasıdır. Bu trafik cezası belirli durumlarda uygulanır ve maddi karşılığı vardır. 61/1-ı trafik cezası madde ihlalin konusu hatalı park türlerinden biridir. Hatalı parklardan birini tanımlayan 61/1-ı trafik cezası kesildiğinde hem para cezası hem de ceza puanı uygulanır.

61/1-ı trafik cezası nedir?

Trafik cezaları, trafik kurallarına uyulmadığı takdirde sürücülere verilen cezalardır. Trafik cezaları çeşitli kategorilere ayrılarak Karayolları Trafik Kanununda madde madde belirtilmiştir. Trafik cezalarında yer alan 61. madde, hatalı park edilen araçlara kesilen cezaları tanımlamaktadır. Pek çok hatalı park yöntemi olduğu için 61. madde alt başlıklara ayrılarak hatalı park türevlerini açıklamıştır. 61. maddede yer alan 61/1-ı trafik cezası maddesi ihlal konusu da hatalı park etmeyle ilgilidir.

61/1-ı trafik cezası maddesi ihlalin konusu işaret levhalarında belirtilen park süresinin dışında park edilen araçların yaptığı yanlış uygulamadır. Karayolları Trafik Kanununda “Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek yasaktır.” ifadesi yer almaktadır. Kanunda belirtilen bu durumu yaşamamak için sürücüler park ettikleri noktalardaki işaret levhalarını dikkate almalılar.

61/1-ı trafik cezası kimlere uygulanır?

61/1-ı trafik cezası maddesi ihlal konusu kapsamında ceza verilebilmesi için aracın işaret levhasında belirtilen park zamanlarının dışında park edilmiş olması gereklidir. Böyle bir duruma uyan herhangi bir araca veya sürücüye 61/1-ı cezası verilir. Aracınız park hâlindeyken bulunduysa ve yetkililer size değil de araca ceza kestiyse bu durumda ceza araç plakasına, yani araç sahibine aittir. Yetkililer sürücünün kim olduğunu bilmedikleri zaman araca ceza keserler. Eğer yanlış park ettiğiniz araçla birlikte size ceza kesilirse bu durumda 61/1-ı kodlu trafik cezası araç sahibine değil size, yani sürücüye aittir. Cezanın kimlere uygulandığı konusundaki bu farklar, sürücünün araç sahibi olmadığı durumlarda adaletsizlik yaşanmaması içindir.

61/1-ı trafik cezası kesilen sürücü aynı zamanda araç sahibiyse, cezanın yalnızca sürücüye kesilmesi yeterlidir. Ayrıca sürücüye kesilen cezalarda ehliyet puanı da etkilenmektedir. Araca kesilen cezalarda sürücünün kimliği bilinmediği için araç sahibinin ehliyet puanı etkilenmez.

61/1-ı trafik cezası tutarı nedir?

Hatalı park cezalarından biri olan 61/1-ı kodlu trafik cezası, 61 numaralı trafik cezalarının çoğu gibi 61/1-ı trafik cezası tutarı da 436 TL tutarındadır. 2023 yılı için belirtilen 61/1-ı trafik cezasu tutar 436 TL, erken ödenmesi koşuluyla bir miktar düşmektedir. 61/1-ı için belirlenmiş ceza tutarında indirim uygulanması için cezanın bildirildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılması gerekir. 15 gün içinde yapılan bu tür erken ödemelerde 61/1-ı trafik cezası tutarı olan 436 TL, %25 indirimle birlikte 327 TL’ye düşmektedir.

Trafik cezaları aynı zamanda ehliyet puanını da etkileyen puan türü cezalara sahiptir. 61/1-ı kodlu trafik cezasının ehliyet puanı karşılığı 10’dur. Bu tür bir ceza kesildiğinde ehliyet puanınızdan 10 puan düşer. Ehliyet puanı kotası 100’dür ve 1 yıl içinde bu kota 3 kere aşılırsa (300 puan) ehliyete sınırsız süreyle el konulmaktadır. Bu nedenle sürücülerin trafik kurallarına dikkat etmeleri ve aldıkları cezaların puan karşılıklarına bakmaları gereklidir.



