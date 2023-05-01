64 yaşındaki Cougar, genç erkeklerin yaşlı kadınları tercih etmesini sağlayan 5 nedeni açıkladı! "Daha iyi seks..."

Kendinden yaşça büyük erkeklerle olan kadınlar, kendinden büyük kadınlarla olan erkeklere göre daha normal karşılanıyor. Ancak buna rağmen daha olgun kadınları tercih eden erkeklerin sayısında artış görülüyor. 64 yaşında kendini puma olarak tanıtan KarenLee Poter, olgun kadınları tercih eden genç erkeklerin bu tercihi yapma nedenlerini açıkladı.

KarenLee Poter, 90.000'den fazla takipçisi olduğu TikTok'unda flört ipuçları paylaşıyor. Son zamanlarda, "Neden yaşlı kadınlarla çıkıyorsun?" dedi. Daha sonra kendi sorusunu beş ana noktaya bölerek yanıtladı.

Genç erkeklerin yaşlı kadınlarla çıkma nedenlerinin "oyun olmaması", "güven vermesi", "zorunluluktan uzak olması", "bağımsız" ve "yatakta iyi olması" olarak sıraladı.

YAŞLI KADINLARIN DA OYUN OYNADIKLARINI BELİRTTİLER

Ancak herkes, yaşlı kadınların daha genç olanlarla aynı "oyunları" oynadığını söyledi. Biri şöyle dedi: "Kendinize bunu söylemeye devam edin ama genç kadınlar kadar yaşlı kadınlarda da çok takılma ve oyun var."

Aynen bazı takipçiler de TikTok kullanıcısıyla aynı fikirdeydi. Biri şu yorumu yaptı: "Yaşlı kadınlar en iyisidir." Bir diğeri, "Kız arkadaşlarımın yaklaşık yüzde 80'i benden büyük. Rahmetli eşim benden büyüktü. En iyileri onlar!"



