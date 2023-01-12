51/5-b trafik cezası nedir? 51/5-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Her araç tipinin yerleşim yeri ve yerleşim dışı yollarda uyması gereken hız limitleri vardır. Azami ve asgari hızlar belirli yollarda trafik işaretlerince ve trafik kurallarınca belirtilir. Sürücülerin de belirlenmiş olan bu hız limitlerine uymaları gerekir. Hız limitlerine uymayan sürücülere ceza kesilirken bu araçların hız limitlerini denetleyen ve hangi konumlarda bu hız limirlerinin aşıldığını tespit eden ve sürücüleri uyaran bazı cihazlar bulunur. Radar olarak da bilinen bu cihazların kullanımı ve bulundurulmasıyla ilgili düzenlenen kurallar bulunur.

51/5-b trafik cezası nedir?

Trafik Kanununun 51/5-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince bu kurala uymayan sürücüler ve araç sahipleri bu kanun maddesi gereğince cezaya tabi tutulur. Bu cezaya adını da veren kod gereğince hız sınırlarını tespit etmek için kullanılan cihazlar konusunda sürücüleri ve araç sahiplerini uyaran cihazları bulunduranlar cezaya tabidir. 51/5-b trafik cezası da bu anlama gelir. 51/5-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu da hız sınırlarını tespit etmeye yarayan cihazların yerlerini belirleyen ya da sürücüyü ikaz eden cihazları araçta bulundurmakla ilgilidir. Bu kural gereğince bu cihazları araçta bulundurmak yasaktır.

51/5-b trafik cezası kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanununda yer alan 51/5-b maddesine göre araçlarda, hız sınırını belirleyen cihazlar konusunda ikaz eden bazı cihazların bulunması suç niteliğindedir. Araçta bu cihazların tespiti durumunda idari para cezası ve ceza puanı uygulaması yapılır. 51/5-b trafik cezası ihlalinden dolayı cezai yaptırım işletmelere uygulanır. Ayrıca bu cihazlar mahkeme yoluyla müsadere edilir.

51/5-b trafik cezası tutarı nedir?

51/5-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu için uygulanan idari para cezası dışında ehliyete yansıyan ve geri dönüşü olmayan ceza puanı uygulaması da vardır. Bu ceza puanı 51/5-b için 15 olarak belirlenmiştir. 51/5-b trafik cezası tutarı sadece maddi bir karşılık değildir. 51/5-b trafik cezası gereğince ceza kesilen kişilere 4 ila 6 ay hapis cezası da uygulanır. 2023 yılı için 51/5-b trafik cezası tutarı 8.190 TL'den 12.348 TL'ye kadardır. Ödenmekle yükümlü olunan idari para cezası dışında ehliyetten 15 puan da düşürülür. Bir yıl içinde 100 puanı aşan kişilerin ehliyetlerine el konur.



