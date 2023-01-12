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52/1-a trafik cezası nedir? 52/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

08.01.2023 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte düzen sağlamak, olası kazaların önüne geçmek, can ve mal kayıplarına engel olabilmek amacıyla bazı cezai yaptırımlar uygulanır. Kanunlar doğrultusunda verilen bu cezalar kanun maddelerine göre kodlanarak isimlendirilir. 52/1-a trafik cezası da bu kodlar arasında yer alır. Her yıl rakamları güncellenen idari para cezalarına ek olarak ehliyete yansıyan ve geri dönüşü olmayan ceza puanları da uygulanır. Peki, 52/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

52/1-a trafik cezası nedir? 52/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Gerçekleşen trafik kazalarına bağlı olarak bazı kusurlar oluşur. Kazaların azalması ve olası can kayıplarını engelleme amacı ile bu kusurlar bazı cezai yaptırımlara tabi tutulur. Bu kusurların cezalandırılması trafik kanunları maddelerine göre yapılır. Cezalar kapsamında idari para cezaları ve ceza puanları söz konusu olur. Kurallara uyulmama oranına göre cezai yaptırım ve ödeme tutarı belirlenir. Trafikte uygulanan kurallar Karayolları Trafik Kanunu tarafınca belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

52/1-a trafik cezası nedir?

Trafik kazaları gerçekleşirken kavşaklara yakınlaşıldığı zamanlarda hız azaltılmadığında ortaya çıkan kusur oranı 52/1-a kodu ile adlandırılmıştır. Bu kusur oranının ortaya çıkması, kuralı ihlal eden kişi için cezai yaptırımlara neden olur. 52/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu Trafik Kanunuda yer alan maddeler dâhilinde uygulanan bir trafik cezası türüdür. 52/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu, kanunda belirtildiği üzere kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamakla ilgilidir. Kavşaklara yaklaşırken hızı azaltmamak kusur oranı şeklinde ifade edilir. Seyir hâlindeyken kavşağa yavaşlamadan ve frene basmadan girmek suretiyle trafik kazasına neden olmak da 52/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilindedir.

Karayolları Trafik Kanunu 52. maddesi 1. maddesi a bendinde yer alan kurala göre sürücüler kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken ve bu yollarda ilerlerken, tepe üstlerine yaklaşırken, yaya geçitlerinde, hemzemin geçitlerde, tünellere, dar menfezlere ve köprülere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken hızlarını azaltmalılardır.

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52/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafikte özellikle de seyir hâlindeyken trafik işaretlerine ve ışıklarına uymak zorunludur. Trafik işaretlerince belirlenmiş olan kavşak noktalarında, kavşağa yaklaşırken yavaşlamamak ve bu nedenle herhangi bir kazaya neden olmak 52/1-a trafik cezası konusudur. 52/1-a trafik cezası sürücülere yazılır Ancak Kanunun 116. maddesi gereğince cezaların araç plakasına yazılmasının önü açılmıştır. Bu nedenle ceza araç plakasına yazılırsa ceza tebliği araç sahibine gider.

52/1-a trafik cezası tutarı nedir?

Kavşaklara gelindiğinde gerekli olan hız azaltmama durumunda sürücüler ve araç sahipleri 52/1-a maddesi kapsamında cezai indirimden sorumlu tutulur. İtiraz edilmek istendiği takdirde gerekli belgelerin ilgili kurumlara iletilmesi ve başvurunun şahsen yapılması gerekmektedir. 52/1-a trafik cezası tutarı kanunda yer alan 52/1a maddesinde yer aldığı şekilde, belirtilen kusur oranını ihlal eden sürücülere ve araç sahiplerine uygulanır. Ödeme seçenekleri peşin ve taksitli olarak tercih edilebilir.

52/1-a trafik cezası tutarı 2023 yılı için 436 TL olarak belirlenmiştir. Kesilen ceza on beş iş günü ödendiği takdirde erken ödeme imkânından yararlanmak mümkündür. Erken ödeme kapsamında %25 oranında indirim uygulanarak 52/1-a trafik cezası tutarı 327 TL olur. 52/1-a trafik cezası idari para yaptırımı dışında ehliyete yansıyan ceza puanı uygulamasına da tabidir. Bu uygulama dâhilinde 52/1-a trafik cezası için geri dönüşümü olmayacak şekilde sürücüden ve araç sahibinden 15 ceza puanı kesilir.

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