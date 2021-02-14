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  4. 7.3’lük depreme küvette yakalandı! Japonya'da korkutan anlar

7.3’lük depreme küvette yakalandı! Japonya'da korkutan anlar

14.02.2021 17:22 | Son Güncelleme:
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7.3’lük depreme küvette yakalandı! Japonya'da korkutan anlar

Japonya'daki 7.3 büyüklüğündeki depreme banyo yaparken yakalanan bir kişi yaşadıklarını kayda aldı. Küvette banyo yaparken şiddetli sarsıntıyı hisseden kişinin korku dolu anları cep telefonuyla kaydettiği görüldü.

Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin merkez üssünün Fukushima bölgesinin açıklarında 60 km derinlikte olduğunu açıkladı. Diğer yandan sosyal medyada, şiddetli deprem sonrası yakınlarda bulunan Fukushima Daini Nükleer Santrali’nde sızıntı söylentisi yayıldı. Santral yetkilileri kısa süre sonra açıklama yaparak herhangi bir sızıntı olmadığını ifade etti.

Depreme evinin küvetinde yakalanan bir kişi ise, sarsıntıyı kaydetti. Deprem sonrası bazı bölgelerde hasar olduğu açıklanırken depremin neden olduğu heyelan, Fukushima bölgesindeki Soma kenti Joban Otoyolu'nu trafiğe kapattı.

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Japonya Meteoroloji Ajansı, tsunami uyarısı verilmediğini ve depremin başlangıçta 7.1 büyüklüğünden 7.3’e yükseldiğini açıkladı.

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DHA

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