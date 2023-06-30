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  4. 7 araç birbirine girdi! Düzce'de meydana gelen feci kaza kamerada

7 araç birbirine girdi! Düzce'de meydana gelen feci kaza kamerada

30.06.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı, olay anı kazaya karışan otomobilin araç kamerasınca görüntülendi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Küçük Melen mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine bir aracın hatalı sollama yapması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda trafik, araçları kaldırma ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Bu arada olay anı kazaya karışan otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)


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Düzce kaza

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