7 araç birbirine girdi! Düzce'de meydana gelen feci kaza kamerada

Kaza, saat 18.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Küçük Melen mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine bir aracın hatalı sollama yapması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda trafik, araçları kaldırma ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Bu arada olay anı kazaya karışan otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)



