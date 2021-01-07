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7 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

07.01.2021 19:25 | Son Güncelleme:
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7 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 194 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 12 bin 171 oldu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor." dedi. İşte 7 Ocak koronavirüs tablosunda son durum...

7 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 194 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 12 bin 171 oldu.

8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi.

Toplam test sayısı 25 milyon 681 bin 213'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102, vefat sayısı 22 bin 264, ağır hasta sayısı 3 bin 201 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

7 ocak

BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız." ifadelerini kullandı.

bakan iç

6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (6 Ocak) koronavirüs nedeniyle 191 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 13 bin 830 olarak açıklanmıştı.

6 OCAK

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